La medida de fuerza afecta a los servicios de corta y media distancia del interior del país en la previa del fin de semana largo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro nacional de colectivos por 24 horas desde las 00:00 de este viernes 14 de agosto tras el fracaso de las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias en la Secretaría de Trabajo de la Nación. La medida de fuerza afecta a los servicios de corta y media distancia del interior del país en la previa del fin de semana largo. Es decir, no afectará en servicio en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Los trabajadores reclaman por la diferencia salarial entre los choferes del interior y los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los sindicatos señalaron que las negociaciones llevan más de 90 días sin resultados positivos. En la ciudad de Córdoba, la seccional local confirmó que, de no mediar cambios, no habrá servicio urbano durante toda la jornada.

Mientras que el líder local de la UTA Tucumán, César González, indicó que "se exige "el mismo incremento salarial que se acordó en el AMBA", donde un conductor ahora se inicia con $ 2.3 millones. Al llevar tres meses de negociación, la UTA calificó la situación como "insostenible" ante la falta de propuestas concretas por parte de las empresas.

"No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia", enfatizó el gremio cordobés mediante un comunicado.

Qué reclaman los choferes del interior

Un chofer inicial percibe un salario que oscila entre los $ 2,3 y $ 2,4 millones, incluyendo aumentos pactados previamente. El reclamo actual del sindicato se centra en la incorporación de sumas fijas al salario básico. Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) solicitó al Gobierno Nacional el dictado de la conciliación obligatoria.

Los empresarios argumentan dificultades financieras vinculadas a la estructura de costos y las tarifas del sistema. Jorge Berretta, vicepresidente de Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), aseguró que "esto del aumento salarial no es una cuestión de voluntad".

En diálogo con LG Play, Berretta sostuvo que la crisis económica del sector hace "imposible" que las empresas puedan asumir salarios similares a los del AMBA, donde cuentan con "subsidios importantes". Por su parte, Gerónimo Requena, secretario de Prensa y vocero de la seccional Salta de UTA, indicó en diálogo con Radio Salta que “la paritaria ya estaba en su primera instancia y hasta este momento todavía no hemos podido acordar absolutamente nada".

Desde la seccional UTA de San Juan informaron que habrá una reunión esta tarde, de fracasar y realizarse la medida, la provincia "si adherirá". En diálogo con Tiempo San Juan que es "un reclamo de paritaria y la única cámara que lo firmó fue en AMBA. El resto del país estamos todas las provincias sin solución”.

¿Habrá conciliación obligatoria?

Sin embargo, la realización de la medida permanece en suspenso a la espera de una resolución del Ministerio de Capital Humano. En caso de dictarse antes de la medianoche, el gremio debería suspender el paro. Hasta el momento, no se emitió una respuesta oficial al pedido de los empresarios. En las próximas horas se definirá si en las provincias del interior habrá servicio de transporte.