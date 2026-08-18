Uno de los jardines bonáticos más elogiados de Buenos Aires activa su plan de restauración: cuáles son los planes

El Jardín Botánico Carlos Thays de Buenos Aires atraviesa un plan de intervención que combina la restauración de su patrimonio histórico con obras de accesibilidad, renovación de edificios y mejoras destinadas a la educación y la investigación.

Los trabajos se concentran en las ocho manzanas del predio ubicado en Palermo, entre las avenidas Santa Fe, Las Heras y República Árabe Siria y Plaza Italia.

Uno de los principales frentes es la recuperación de la Casona, un edificio construido en 1881 y vinculado con la historia del jardín y de Carlos Thays. El inmueble tendrá intervenciones tanto en su interior como en el exterior, además de nuevos usos para ampliar las actividades abiertas al público.

Las tareas también alcanzan los senderos, los invernáculos, las fuentes y las esculturas del predio. El objetivo es mejorar las condiciones, sin alterar el carácter histórico y botánico del espacio, declarado Monumento Histórico Nacional en 1996.

¿Qué obras se realizan en el Jardín Botánico de Palermo?

La Casona es uno de los puntos centrales del proyecto. El edificio fue proyectado por el ingeniero militar polaco Jordan Wysocki y, durante la gestión de Carlos Thays al frente de la Dirección de Paseos, fue utilizado como vivienda por el paisajista y su familia. Actualmente allí funciona la administración del Jardín Botánico.

El plan contempla conservar las fachadas de ladrillo y recuperar elementos originales como la escalera, las puertas y las ventanas. También se realizan trabajos de limpieza, sellado de juntas, tratamiento de las carpinterías de madera, reposición de herrajes y renovación de vidrios. Uno de los cambios principales será la instalación de un ascensor interior para permitir el acceso a los pisos superiores a personas con movilidad reducida.

El proyecto incluye además la reorganización de los espacios internos, nuevo mobiliario, adecuación de sanitarios, renovación de la iluminación y la creación de áreas comunes de uso abierto. La Casona también tendrá un sector destinado a un café y espacios para actividades vinculadas con la educación ambiental, la interpretación del patrimonio y la investigación.

La directora del Jardín Botánico Carlos Thays, Graciela Barreiro, explicó que las obras de restauración del edificio están a cargo de empresas especializadas y que las intervenciones realizadas en el predio cuentan con la aprobación previa de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos.

Otro eje es la accesibilidad. Ya se intervino un sector del sendero principal para facilitar la circulación de personas en silla de ruedas, adultos mayores, personas con disminución visual y familias con cochecitos. La traza histórica del recorrido no fue modificada. También se incorporaron señalética en braille, planos hápticos y baños adaptados.

El plan comprende además la recuperación de las esculturas del jardín. Durante 2025 fueron restauradas 20 obras, entre ellas los bustos del general José de San Martín y del Perito Moreno, además de piezas como L’Acquaiolo, La Soberanía, La Flora y La Tempestad.

Las fuentes también fueron intervenidas: la Fuente del Pato y la Fuente Oval recuperaron su funcionamiento luego de trabajos de impermeabilización, reparación de fisuras y renovación del sistema de bombeo. A su vez, el invernáculo principal, construido en 1897, fue sometido a tareas de limpieza e hidrolavado sin modificar su estructura.

El espacio incorporó un nuevo laboratorio y oficinas para los sectores de Educación y Ciencia y Técnica, con equipamiento destinado a la propagación y conservación de especies. También continúa el monitoreo de variables meteorológicas y el trabajo sobre colecciones vegetales.