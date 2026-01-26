Dónde queda Malasia: ubicación, idioma y mapa del país

Uno de los grandes destinos turísticos para vacacionar es Malasia. El país asiático se destaca por sus increíbles paisajes, ya que logra concentrar montañas, playas y junglas paradisíacas. Conocé dónde se encuentra exactamente, qué idioma se habla y otras curiosidades del país.

Dónde queda Malasia, el destino perfecto para vacacionar

Malasia se encuentra en el sudeste asiático entre dos grandes masas continentales: la península malaya y la isla de Borneo. El país se divide en las regiones de Malasia Peninsular (Occidental), que limita al norte con Tailandia y al sur con Singapur, y Malasia Oriental, ubicada en el norte de la isla de Borneo, que limita al sur con Indonesia y rodea la nación soberana de Brunéi.

El territorio es conocido por poseer ciudades vibrantes, paisajes increíbles para vacacionar y una gran variedad cultural. Malasia cuenta con montañas cubiertas de niebla, playas con aguas cristalinas y calurosos bosques tropicales.

Malasia: estas son las actividades que se pueden hacer en el país

Al combinar grandes paisajes y ciudades modernas, Malasia se convierte en un gran atractivo para los turistas con muchos lugares claves para conocer. Entre las principales actividades para hacer se encuentran:

Recorrer Kuala Lumpur : conocer la capital es clave para entender la diversidad del país, con íconos como las Torres Petronas, Batu Caves y una mezcla única de culturas, mercados y rascacielos.

: conocer la capital es clave para entender la diversidad del país, con íconos como las Torres Petronas, Batu Caves y una mezcla única de culturas, mercados y rascacielos. Explorar George Town, en Penang: caminar por su casco histórico permite descubrir arquitectura colonial, murales de street art y una gastronomía reconocida a nivel mundial.

caminar por su casco histórico permite descubrir arquitectura colonial, murales de street art y una gastronomía reconocida a nivel mundial. Visitar Malaca (Melaka) : ideal para quienes buscan historia, ya que concentra influencias portuguesas, holandesas y británicas en un centro histórico fácil de recorrer.

: ideal para quienes buscan historia, ya que concentra influencias portuguesas, holandesas y británicas en un centro histórico fácil de recorrer. Descansar en las playas de Langkawi: una de las islas más famosas del país, perfecta para combinar relax, paisajes naturales y atracciones como su teleférico panorámico.

una de las islas más famosas del país, perfecta para combinar relax, paisajes naturales y atracciones como su teleférico panorámico. Hacer snorkel o buceo en las islas Perhentian : destino elegido por sus aguas cristalinas, arrecifes de coral y un entorno natural prácticamente intacto.

Malasia tiene muchísimas actividades turísticas para disfrutar



: destino elegido por sus aguas cristalinas, arrecifes de coral y un entorno natural prácticamente intacto. Recorrer las plantaciones de té en Cameron Highlands : una región montañosa con clima más fresco, ideal para caminatas, paisajes verdes y visitas a campos de té.

: una región montañosa con clima más fresco, ideal para caminatas, paisajes verdes y visitas a campos de té. Subir o conocer el monte Kinabalu: el punto más alto del Sudeste Asiático, ubicado en Borneo, atractivo para amantes del trekking y la naturaleza.

el punto más alto del Sudeste Asiático, ubicado en Borneo, atractivo para amantes del trekking y la naturaleza. Adentrarse en la selva de Taman Negara : una de las selvas más antiguas del mundo, con senderos, puentes colgantes y observación de fauna.

: una de las selvas más antiguas del mundo, con senderos, puentes colgantes y observación de fauna. Explorar Borneo malasio (Sabah y Sarawak) : una experiencia clave para ver orangutanes, selva profunda, ríos y comunidades indígenas.

: una experiencia clave para ver orangutanes, selva profunda, ríos y comunidades indígenas. Conocer Putrajaya : ciudad moderna famosa por sus mezquitas, arquitectura futurista y paisajes junto al lago.

: ciudad moderna famosa por sus mezquitas, arquitectura futurista y paisajes junto al lago. Visitar Kuching: capital cultural de Sarawak, ideal como base para recorrer parques nacionales y descubrir tradiciones locales.

¿Qué idioma se habla en Malasia?

Los habitantes del país asiático hablan bahasa malayo, también conocido simplemente como malayo. Se trata del idioma estandarizado que utilizan las comunicaciones oficiales del gobierno, se escribe con el alfabeto latino y en jawi, una escritura de origen árabe. Además, al tener una rica diversidad étnica y cultural, hay varios grupos de la población que utilizan el inglés, el chino, el tamil y otros dialectos.