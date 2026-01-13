Malasia emprenderá acciones legales contra X por preocupaciones sobre Grok

FOTO ARCHIVO: Ilustración de los logotipos de xAI y Grok

El regulador de comunicaciones de Malasia anunció el martes que emprenderá acciones legales contra la ‍plataforma de redes ⁠sociales X debido a las preocupaciones por la seguridad de los usuarios en relación con la función de inteligencia artificial Grok.

Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa, ha provocado una reacción mundial al permitir a los usuarios crear y publicar imágenes sexualizadas, lo que ha llevado a las autoridades de todo el mundo ‌a tomar medidas contra xAI, la empresa ⁠dirigida por Elon Musk que ⁠está detrás del chatbot.

Malasia e Indonesia bloquearon temporalmente Grok durante el fin de semana, mientras que el ‍regulador británico de los medios de comunicación inició una investigación sobre X de Musk ⁠y funcionarios franceses han denunciado ‌a la empresa de redes sociales ante fiscales y reguladores.

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia dijo que ha identificado el uso indebido de Grok para generar y difundir contenido dañino, ‌incluidas imágenes ‌obscenas, sexualmente explícitas, indecentes, groseramente ofensivas y manipuladas sin consentimiento.

"Los contenidos que presuntamente implican a mujeres y menores son motivo de grave preocupación (...) Tal conducta contraviene la legislación de ​Malasia y socava los compromisos de seguridad declarados por las entidades", dijo la comisión en un comunicado.

xAI respondió a un correo electrónico de Reuters en busca de comentarios con lo que parecía ser una respuesta automatizada: "Los medios tradicionales mienten". X no respondió inmediatamente a una ‍solicitud de comentarios.

El organismo regulador de las comunicaciones de Malasia informó que este mes había enviado notificaciones a X y xAI para que retiraran los contenidos nocivos, pero señaló que las empresas no habían tomado ninguna ​medida.

Malasia, de mayoría musulmana, tiene leyes estrictas que regulan los contenidos en línea, incluida la prohibición de materiales obscenos ​y pornográficos. Las autoridades malasias consideran nocivos los juegos de azar, las estafas, la pornografía infantil, ⁠el ciberacoso y los contenidos relacionados con la raza, la religión y la realeza.

Con información de Reuters