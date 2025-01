Ola de calor: el truco secreto del ventilador para refrescar la casa sin aire acondicionado.

La ola de calor está por llegar a Argentina y millones de personas no cuentan con aire acondicionado. Afortunadamente, existe un truco ideal para refrescar la casa en estos días de calor, para el que solamente vas a necesitar un ventilador. Si bien los ventiladores muchas veces no dan a basto y no enfrían lo suficiente, lo cierto es que existen formas que muy pocas personas conocen de sacarle provecho al máximo.

Tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en las últimas horas, la ola de calor llegará a 14 provincias del país, con alerta amarilla y alerta naranja en diferentes puntos por posibles golpes de calor. Si no tenés aire acondicionado en tu casa, no te preocupes: este truco te puede ser de mucha utilidad. Además, es muy sencillo de hacer con pocos materiales que seguramente tengas en tu casa.

Cómo es el truco para refrescar toda la casa con un ventilador

Lo primero que tenés que hacer es abrir una ventana, para permitir la entrada de aire y que circule por toda la casa. Luego, colocá el ventilador frente a la corriente de aire. Agarrá una botella de agua congelada y colocala detrás del ventilador, para que el aire que expulse el aparato a través de las aspas se enfríe, gracias a las botellas de agua helada. ¡Listo! Con este turco, tu casa se refrescará muchísimo mejor.

Cómo es el truco que inventó un arquitecto para potenciar el ventilador

Un arquitecto inventó un novedoso truco para refrescarse en el verano, sin necesidad de usar un aire acondicionado. Es sabido que los aires acondicionados, además de que no todos pueden acceder a ellos, consumen una gran cantidad de luz. Por esta razón, se viralizó esta técnica para sacarle provecho al máximo al ventilador.

Encontrar alternativas al aire acondicionado para mantener la casa fresca en plena crisis económica puede ser todo un desafío. Si bien los ventiladores pueden ser suficiente en hogares frescos, lo cierto es que no es así en casas o departamentos que retienen demasiado calor. En estos casos, implementar este truco puede ser una excelente opción.

El arquitecto y tiktoker Leonardo Rogel compartió un método muy simple para sacarle el máximo provecho al ventilador. Para esto, solo se debe humedecer una toalla y colocarla detrás del ventilador, para que el aire circule de manera más eficiente. Debe colocarse detrás de las aspas, para que el aire refresque apropiadamente.

"El tema con los ventiladores es que solo avientan aire, por lo que necesitamos bajar la temperatura del aire. El primer consejo sería humidificarlo. Acá tienes dos opciones: la primera es que antes de dormir, rocíes tu cuarto con un poco de agua. La otra es que tomes una toalla, la mojes, y busques la manera de ponerla detrás del ventilador", comenzó diciendo el usuario @leonardo_rogel_.

En este sentido, explicó que con este truco, "el agua, al evaporarse, enfriará el aire alrededor de la toalla, aire que será succionado por el ventilador y empujado hacia ti". Por otro lado, también recomendó colocar el ventilador cerca de la ventana abierta, para que el aire caliente salga del cuarto mientras el ventilador hace lo suyo, empujando el aire fresco hacia el interior.