La segunda función de los ventiladores de techo que pocos conocen y saben cómo usarla

Función secreta de los ventiladores de techo.

Con la transición de la primavera al verano, las temperaturas en diferentes partes de la Argentina comenzaron a elevarse y esto provoca que las personas hagan un mayor uso de los ventiladores. Los que se encuentran sujetos al techo de las habitaciones cuentan con un sistema especial que puede generar un problema al momento de que una persona intente refrescarse.

La búsqueda de aire fresco es algo que todas las personas comparten ante la presencia de elevadas temperaturas o el registro de índices altos de humedad. Esto provoca que se decida encender el ventilador de techo para que el clima dentro de las habitaciones mejore y permita desarrollar la actividad que debemos realizar. Aunque un error en el uso del artefacto puede generar un efecto contrario.

A los ventiladores de techo, algunas marcas le colocan la función de ser útiles no solo en el verano sino también en el invierno. Esto último es algo que no todos tienen conocimiento porque no leyeron el manual antes de instalarlo o el vendedor no les advirtió de la característica. "Pueden venir con una perilla para cambiarlos a modo invierno o modo verano. Invierten el sentido de giro y puede atraer el aire caliente y empujar aire frío en verano, o atraer el aire frío al techo y bajar el caliente en invierno", expresó Bauhasaurus, como figura su usuario en X.

Cada marca de ventilador de techo tiene la forma de representar la función de expulsar el aire frío y caliente, para conocerla es necesario mirar el manual o buscar el modelo en Google. La mala aplicación puede provocar que la temperatura ambiente de nuestra habitación se incremente de gran manera y nos entregue la sensación de que el electrodoméstico no está rindiendo correctamente.

Las mejores 3 recetas de licuados para el verano 2025: rico, fácil y barato

La llegada de las temperaturas elevadas invitan a la preparación de tragos refrescantes en reemplazo de bebidas calientes, que no son tan agradables para disminuir el efecto del calor en nuestro cuerpo. Hay tres variedades de licuados que permiten la inclusión de frutas que son ideales para aumentar el consumo en la dieta de los más pequeños.

Licuado de banana

Se necesita de un litro de leche entera o descremada, 2 bananas y 50 gramos de azúcar. Esto se debe mezclar en el vaso de licuadora y luego servir con bastante hielo.

Licuado de cereza y yogurt

Es necesario 400 gramos de cerezas, 1 taza de yogurt, 100 mil de jugo de naranja y 40 gramos de azúcar. No se necesita de una licuadora, pero los ingredientes deben mezclarse hasta quedar una sustancia homogénea y después recién agregar el hielo.

Licuado de durazno y limón

Hay que juntar 3 duraznos, jugo de un limón, 400 mil de agua y azúcar a gusto. Antes de mandar los ingredientes al vaso de la licuadora, el durazno debe ser peleado y cortado en pedazos pequeños. Una vez que la mezcla esté lista, se sirven en un recipiente con hielo.