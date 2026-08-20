El truco de la heladera que un médico recomienda para las bolsas en los ojos después de los 60. Foto: Magnific

Las bolsas y las ojeras son sinónimo de cansancio, sobre todo después de los 60, cuando la piel del contorno de ojos pierde firmeza y se vuelve más fina. En el programa Es Salud, el doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, compartió un truco casero para atacar el problema de manera rápida y sencilla.

Cómo eliminar las bolsas y ojeras con un truco casero

Antes de aplicar el producto de contorno de ojos, hay que conservarlo en la heladera, para que llegue frío a la piel en el momento de usarlo. "Pónganlo en la heladera", indicó el especialista, y explicó que el frío del aplicador resulta agradable sobre la piel y ayuda a combatir la sensación de inflamación en la zona.

Ya sea una mascarilla o crema para el contorno, la clave está en ponerla en la heladera antes de aplicarla. Foto: Magnific

El truco es tan sencillo como efectivo porque actúa directamente sobre uno de los mecanismos que provocan las bolsas: la retención de líquido y la dilatación de los vasos sanguíneos en una piel que, con los años, se vuelve cada vez más fina y sensible. El frío contrae esos vasos y reduce la hinchazón de forma casi inmediata, algo que también explica por qué remedios caseros como las bolsitas de té frías o las rodajas de pepino funcionan con la misma lógica.

Por qué el contorno de ojos necesita un cuidado especial

Durante el programa, también participó Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, quien remarcó que la piel que rodea los ojos es más fina que la del resto del rostro y está sometida constantemente al movimiento de la gestualidad, lo que acelera la aparición de arrugas, ojeras y bolsas.

Según explicó, esa zona no solo refleja el paso de los años, sino que también puede dar indicios sobre lo que ocurre en el organismo, ya que ciertas alteraciones en la piel se relacionan con la microcirculación y con procesos internos del cuerpo.

Por eso, más allá del truco de la heladera, los especialistas insisten en que el cuidado del contorno de ojos debe hacerse siempre con mucha delicadeza, evitando frotar o estirar la piel al aplicar cualquier producto, y priorizando fórmulas pensadas específicamente para esa zona por sobre las cremas faciales comunes.