Roberto Siguero, maquillador: "Para maquillar los ojos a los 60, apuesta por tonos rosados, corales o cálidos, ayudan a levantar la mirada"

Si tenés 60 años o más y te gusta maquillarte los ojos pero no sabés qué colores te favorecen más, una buena idea es escuchar a los maquilladores expertos. Lo cierto es que según tu tono de piel, tu edad y la textura de tu cutis, hay ciertas sombras que probablemente te queden mejor que otras. En este sentido, el maquillador Roberto Siguero recomienda apostar por tonos que aporten luminosidad y ayuden a levantar visualmente la mirada.

"Lo que realmente rejuvenece no es tanto el tono, sino la textura o el acabado. Las sombras metálicas o brillantes van a acentuar la arruga, con lo cual no interesa utilizarlas. A partir de una determinada edad, me inclinaría más por sombras mates. Y en cuanto a colores, tonos como los rosados, los corales y los cálidos aportan luz y siempre ayudan a levantar la mirada por lo que suelen ser muy favorecedores", explica en TELVA.

Cómo maquillarse los ojos a partir de los 60 años, según expertos.

Según el especialista, esto no significa que después de los 60 haya que limitarse a una determinada gama de colores. También es posible utilizar azules, marrones, verdes o amarillos, siempre que se tenga en cuenta principalmente el acabado de la sombra. La textura cumple un papel fundamental a la hora de maquillarse.

Las sombras metálicas, irisadas o demasiado brillantes pueden hacer que las líneas de expresión se noten más, por lo que Siguero recomienda optar por acabados mates y trabajar los productos de manera sutil. Pero las sombras no son el único elemento que puede ayudar a conseguir una mirada más abierta. La manera de aplicar el delineador y la máscara de pestañas también puede modificar visualmente la forma del ojo.

El truco para levantar la mirada

A partir de los 60, el maquillador recomienda utilizar preferentemente un lápiz de ojos o perfilador, ya que permite difuminar el producto y conseguir un resultado más suave. "El perfilador o el lápiz de ojos sin duda porque está diseñado para estar difuminado así que podemos trabajarlo a ras de pestaña, con trazos siempre ascendentes, y si no tenemos el párpado perfecto porque ya hay líneas de expresión y demás, difuminándolo suavemente para que pase desapercibido y no exija tanta precisión", explica Siguero.

La dirección del delineado también es importante. Para abrir y elevar visualmente los ojos, el experto aconseja hacer un rabillo ascendente y acompañarlo con abundante máscara en las pestañas superiores. "Hacer un rabillo ascendente, porque eso eleva y abre el ojo. Si además lo combinas con abundante máscara de pestañas, sobre todo en las pestañas superiores, el resultado es mucho más favorecedor", sostiene. En cambio, recomienda no cargar demasiado las pestañas inferiores, ya que esto puede generar el efecto contrario y hacer que la mirada parezca más caída.

El maquillaje también puede conseguir un efecto lifting

Para conseguir una mirada más rejuvenecida no hace falta utilizar una gran cantidad de productos. La técnica y la dirección en la que se aplican pueden ser más importantes. El maquillador recomienda rizar las pestañas y concentrar el trabajo en las zonas exteriores, además de realizar trazos ascendentes con el perfilador o las sombras. También destaca la importancia de definir las cejas, ya que con el paso de los años pueden perder fuerza y definición.

"Rizando bien la pestaña y trabajando más las pestañas exteriores que las interiores, haciendo un trazado de perfilador de sombra de ojos un poco ascendente para abrir la mirada y dibujando una buena ceja, porque al final con la edad también esta pierde fuerza y así rejuveneceremos la mirada", concluye Siguero.