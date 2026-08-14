El truco casero con romero que se volvió viral para fortalecer el pelo: cómo preparar el agua y usarla.

El romero, una planta habitual en la cocina y en distintos trucos caseros, también ganó popularidad como aliado de las rutinas de cuidado capilar. En redes sociales, cada vez más personas recurren al agua obtenida de su cocción con la intención de fortalecer el cabello, cuidar el cuero cabelludo y reducir la caída.

Aunque muchas de las propiedades que se le atribuyen circulan como consejos de belleza, existen investigaciones que encontraron resultados alentadores con preparados de aceite de romero. Un estudio clínico publicado en Skinmed comparó durante seis meses el aceite de romero con minoxidil al 2% en personas con alopecia androgenética y encontró un aumento significativo de la cantidad de cabello al finalizar el tratamiento en ambos grupos.

Sin embargo, hay una diferencia importante, la evidencia disponible corresponde principalmente al aceite de romero y no al agua casera preparada con la planta. Por eso, el tónico de romero puede incorporarse como complemento de una rutina de cuidado, pero no debería presentarse como un tratamiento comprobado contra la caída del cabello.

Cómo preparar agua de romero para el pelo

La preparación es sencilla y requiere apenas dos ingredientes, medio litro de agua y tres ramitas de romero fresco. También puede utilizarse romero seco.

El procedimiento consiste en:

Hervir medio litro de agua. Cuando llegue al punto de ebullición, incorporar las ramitas de romero. Mantener la preparación a fuego bajo durante aproximadamente 10 a 15 minutos. Apagar el fuego y dejar que el líquido se enfríe completamente. Colar para retirar las hojas y ramas. Guardar el agua en un recipiente limpio y conservarla en la heladera.

La idea es obtener un líquido concentrado que pueda utilizarse como tónico sobre el cuero cabelludo.

Cómo aplicar el agua de romero

Una vez fría, puede colocarse directamente sobre las raíces, procurando distribuirla por distintas zonas del cuero cabelludo. El masaje con las yemas de los dedos, realizado con movimientos circulares y suaves, puede formar parte de la rutina.

El masaje también es relevante porque ayuda a estimular la circulación local. La dermatóloga Shilpi Khetarpal, de Cleveland Clinic, explica que el masaje del cuero cabelludo suele incorporarse a tratamientos destinados a favorecer el crecimiento capilar, aunque aclara que el aceite de romero requiere constancia y que los resultados no son inmediatos.

El romero, una planta habitual en la cocina y en distintos trucos caseros, también ganó popularidad como aliado de las rutinas de cuidado capilar.

No obstante, no existe una frecuencia universalmente comprobada para el agua de romero casera. Por tratarse de una preparación artesanal, conviene comenzar con poca cantidad y observar cómo responde la piel.

Aunque se trate de un ingrediente natural, puede generar irritación en algunas personas. Ante picazón, ardor, enrojecimiento o cualquier reacción en el cuero cabelludo, lo recomendable es suspender su uso.

Además, si la caída es abundante, repentina o persiste durante varios meses, el problema puede tener distintas causas y no debería tratarse únicamente con remedios caseros. La caída del cabello puede estar relacionada con factores genéticos, hormonales, nutricionales u otras condiciones que requieren evaluación profesional.