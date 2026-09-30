A la hora de cocinar es importante contar con los utensilios necesarios y en condiciones para realizar recetas de todo tipo. Sin embargo, en ocasiones, algunos de estos elementos como el cuchillo suele no estar en óptimas condiciones, por lo que se complica la preparación de almuerzos o cenas.
En la mayoría de los hogares suele haber un cuchillo sin filo que termina olvidado en el fondo del cajón de la cocina. Pero antes de pensar en tirarlo, existe un truco de cinco pasos que permitirá recuperarlo sin la necesidad de contar con herramientas profesionales.
Un cuchillo se puede recuperar usando un elemento cotidiano que está presente en todas las casas: no, no se trata de la piedra afiliar. Sino, que se puede aprovechar el cuello o borde de una botella de vidrio o un frasco, el cual deberá ser usado por una persona responsable.
Cómo recuperar el filo de un cuchillo en 5 pasos
El vidrio de las botellas contiene una densidad y dureza ideal que puede actuar como un asentador de metal, lo que permitirá enderezar la hoja y recuperar un corte preciso en minutos.
Antes que nada, hay que tener en cuenta que cocinar con un cuchillo sin filo implica tener que aplicar más fuerza de la habitual para cortar los alimentos, lo que incrementa el riesgo de que la hoja se resbale y provoque un accidente.
El paso a paso para recuperar el filo de un cuchillo es el siguiente:
- Usar una botella de vidrio vacía y limpia, puede ser de alguna bebida alcohólica o salsas. Es fundamental sostenerla con firmeza sobre una mesa o apoyarla sobre un paño seco para evitar que se resbale.
- Agarrar el cuchillo con la mano hábil y colocar la base del filo sobre el cuello o el pico de la botella, formando un ángulo de 15 a 20 grados.
- El tercer paso consiste en deslizar la hoja desde la parte más cercana al mango hasta la punta. El movimiento debe ser fluido y constante, como si se tratase de cortar el cuello de la botella.
- En cuarto lugar, hacer un recorrido de entre 10 y 15 veces de un lado. Después, repetir la misma cantidad de pasadas del otro lado de la hoja.
- Una vez finalizado el proceso, se deberá lavar bien el cuchillo con agua y detergente para eliminar cualquier impureza o residuo antes de volver a utilizarlo con alimentos.