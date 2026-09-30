A la hora de cocinar es importante contar con los utensilios necesarios y en condiciones para realizar recetas de todo tipo. Sin embargo, en ocasiones, algunos de estos elementos como el cuchillo suele no estar en óptimas condiciones, por lo que se complica la preparación de almuerzos o cenas.

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En la mayoría de los hogares suele haber un cuchillo sin filo que termina olvidado en el fondo del cajón de la cocina. Pero antes de pensar en tirarlo, existe un truco de cinco pasos que permitirá recuperarlo sin la necesidad de contar con herramientas profesionales.

Un cuchillo se puede recuperar usando un elemento cotidiano que está presente en todas las casas: no, no se trata de la piedra afiliar. Sino, que se puede aprovechar el cuello o borde de una botella de vidrio o un frasco, el cual deberá ser usado por una persona responsable.

Cómo recuperar el filo de un cuchillo en 5 pasos

El vidrio de las botellas contiene una densidad y dureza ideal que puede actuar como un asentador de metal, lo que permitirá enderezar la hoja y recuperar un corte preciso en minutos.

Antes que nada, hay que tener en cuenta que cocinar con un cuchillo sin filo implica tener que aplicar más fuerza de la habitual para cortar los alimentos, lo que incrementa el riesgo de que la hoja se resbale y provoque un accidente.

El paso a paso para recuperar el filo de un cuchillo es el siguiente: