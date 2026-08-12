Chau a las fugas de calor: Los trucos caseros para arreglar la puerta del horno que no cierra bien

Si el calor del horno se fuga por los bordes, el deterioro suele ser en la tira de sellado perimetral.

En la rutina del hogar, el mantenimiento de los electrodomésticos suele demandar arreglos imprevistos. Entre los inconvenientes más comunes de la cocina se destaca el desgaste de la puerta del horno, un fallo recurrente que impide que la estructura selle de manera adecuada contra el marco.

Ignorar esta falla no solo afecta el rendimiento del artefacto, sino que acarrea consecuencias directas en la dinámica de la cocina:

Pérdida continua de temperatura: el artefacto consume más energía o gas para intentar compensar el escape térmico.

el artefacto consume más energía o gas para intentar compensar el escape térmico. Cocción irregular: las preparaciones tardan más tiempo y no se doran de forma pareja.

las preparaciones tardan más tiempo y no se doran de forma pareja. Aumento de la temperatura ambiente: la salida de aire caliente sobrecalienta el espacio circundante.

Afortunadamente, en la mayoría de los casos no es necesario recurrir a un técnico ni reemplazar el equipo. Identificando el origen del problema, es posible devolverle la firmeza a la puerta mediante tres procedimientos sencillos.

Tres trucos caseros para arreglar el horno

1. Reemplazo de la junta o burlete de goma

Al observar el contorno del electrodoméstico, si el calor se fuga por los bordes, el deterioro suele localizarse en la tira de sellado perimetral. Con los años, este material tiende a resecarse, fisurarse o perder grosor.

Paso a paso: desenganchar la pieza dañada liberando las grapas de sujeción ubicadas en las esquinas y a lo largo del marco. Adquirir un repuesto compatible con la marca y el modelo específico del equipo. Para instalar el burlete nuevo, presionar los clips en los orificios correspondientes comenzando por las puntas hasta completar todo el recorrido.

2. Ajuste de las bisagras y tornillos flojos

El abrir y cerrar diario puede aflojar la perfilería de soporte, provocando que la puerta se descuadre, trabe al bajar o no encaje con precisión en la cavidad.

Paso a paso: abrir la puerta por completo y ubicar las trabas de seguridad de las bisagras. Accionar los mecanismos de bloqueo (levantándolos o girándolos, según el modelo) para mantener el sistema fijo. Retirar la puerta tirando suavemente hacia arriba y hacia afuera. Con la estructura libre, verificar el ajuste de toda la tornillería del marco y ajustar aquellos que estén sueltos. Volver a encajar la pieza en las ranuras guía y destrabar los seguros antes de cerrar.

En la mayoría de los casos de hornos que pierden calor, no es necesario recurrir a un técnico ni reemplazar la cocina.

3. Calibración o cambio de los resortes laterales

Si al soltar la puerta esta cae de forma pesada o, por el contrario, carece de la tensión necesaria para mantenerse firme contra la estructura, el fallo se encuentra en los tensores de tracción.