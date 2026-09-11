Tren Sarmiento: así funciona el nuevo sistema de prevención de accidentes

Trenes Argentinos puso en marcha una prueba piloto de monitoreo permanente en los pasos a nivel del Tren Sarmiento, con una tecnología destinada a detectar fallas, enviar alertas automáticas y registrar el funcionamiento de los principales componentes de cada cruce.

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El sistema comenzó a utilizarse en el marco de la Emergencia Ferroviaria y apunta a reducir el tiempo de respuesta ante desperfectos. La herramienta permite obtener información en tiempo real sin depender exclusivamente de avisos manuales o de las inspecciones periódicas realizadas por los equipos técnicos.

La iniciativa se implementó en una línea que durante las últimas semanas registró distintos accidentes en cruces ferroviarios. Si la experiencia arroja resultados satisfactorios, la firma prevé extender progresivamente la tecnología a otras líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

¿Cómo funciona el nuevo sistema de prevención de accidentes del Tren Sarmiento?

El dispositivo realiza un seguimiento continuo durante las 24 horas y controla diferentes variables relacionadas con la operación de los pasos a nivel. Entre ellas se encuentran la posición de los brazos de las barreras, la ocupación de los circuitos de vía, la alimentación eléctrica y las señales vinculadas con cada cruce.

Cuando detecta una anomalía, genera una alarma automática que es enviada al Centro de Control y a las Bases de Señalamiento. De esta manera, los sectores encargados de intervenir reciben la información en el momento en que se registra el inconveniente.

Uno de los cambios principales está relacionado con la forma de detectar los desperfectos. El esquema incorpora telemetría, por lo que los datos de los equipos son transmitidos a distancia y pueden ser consultados sin esperar una comunicación realizada desde el lugar.

La tecnología también cuenta con un registrador histórico, comparable funcionalmente con una caja negra. Este componente conserva los cambios de estado de los elementos supervisados junto con la fecha y la hora en que ocurrieron.

Ese archivo permite reconstruir posteriormente la secuencia de funcionamiento de un cruce. Los registros pueden utilizarse para auditorías técnicas y para analizar incidentes, ya que aportan información precisa sobre lo ocurrido antes, durante y después de una anomalía.

El mecanismo también modifica la planificación de las tareas de mantenimiento. Además de las revisiones programadas, los equipos pueden utilizar los eventos registrados para identificar comportamientos que requieran atención y establecer prioridades de intervención.

Entre los datos que pueden obtenerse figuran los tiempos de cierre de las barreras y los niveles de ocupación de las vías. La acumulación de esa información permite generar estadísticas sobre el funcionamiento de cada paso a nivel y utilizar esos registros para organizar trabajos preventivos.