Atención pasajeros: los nuevos trenes que conectan CABA y el Conurbano para viajar más rápido

El Gobierno puso en marcha una nueva etapa de renovación ferroviaria en la línea San Martín. De esta manera, los pasajeros de Buenos Aires tienen una nueva alternativa ferroviaria para trasladarse entre la Ciudad y distintas localidades del Conurbano.

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El plan activado busca mejorar las condiciones de seguridad, la eficiencia operativa y el estado general de uno de los servicios que conecta la Ciudad de Buenos Aires con importantes zonas del noroeste bonaerense.

La incorporación de estas nuevas unidades busca fortalecer la operación de la línea y mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio.

Dicha medida forma parte de la estrategia de modernización impulsada para el sistema ferroviario, en un contexto en el que el gobierno lleva adelante diferentes intervenciones sobre la infraestructura ferroviaria. A la renovación de las locomotoras se suma la intervención de distintas formaciones que permanecían en los talleres para ser reacondicionadas y volver progresivamente al servicio.

La línea San Martín cumple un papel importante dentro de la red ferroviaria bonaerense porque permite conectar Retiro con localidades del Conurbano y diferentes puntos del interior de la provincia. El ramal tiene una extensión de 76 kilómetros y atraviesa varias localidades clave del Área Metropolitana.

El plan de modernización y el impacto en los pasajeros

El plan contempla la adquisición directa de tres locomotoras nuevas, que forman parte de la estrategia de modernización impulsada por el sistema ferroviario.

La incorporación de estas unidades busca fortalecer la operación de la línea y mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio. La medida se suma a otras intervenciones que el Gobierno viene realizando sobre la infraestructura ferroviaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Entre las estaciones y localidades vinculadas por el servicio se encuentran Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Manzanares, Doctor Cabred y Cortines; además de otros destinos hacia el interior bonaerense. La modernización del servicio impacta en miles de pasajeros que utilizan el tren para trasladarse desde el Conurbano hacia Capital Federal y viceversa.

Más allá de las nuevas locomotoras, una de las formaciones de la línea San Martín recibió una renovación integral antes de volver a operar. Los trabajos incluyeron la colocación de motores diésel nuevos en ambas salas de máquinas y la renovación del sistema de bogies.

También se realizaron tareas destinadas a mejorar las condiciones generales de los vagones: se repararon ventanas y pisos, se reemplazaron asientos deteriorados y se incorporó iluminación LED en el interior de los coches.

La puesta en funcionamiento de esta formación no será la única intervención prevista. Según la información difundida, los talleres continúan trabajando sobre otras dos formaciones de 14 coches, que serán reacondicionadas y reincorporadas al servicio durante las próximas semanas. La renovación de la flota y la incorporación de nuevas locomotoras representan un avance significativo para la calidad del servicio en la línea San Martín, que conecta a miles de pasajeros que viajan diariamente entre la Capital Federal y el noroeste del Conurbano bonaerense.