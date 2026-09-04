Demoras y cancelaciones por obras: así funcionará el Tren San Martín el fin de semana

La línea San Martín tendrá un esquema especial este fin de semana por obras en la zona de vías. El domingo 6 de septiembre, los trenes circularán con recorrido limitado entre Retiro y José C. Paz, por una intervención que afectará el tramo hacia Pilar y Dr. Cabred.

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La modificación responde a los trabajos de renovación integral del paso a nivel Chacabuco, ubicado entre las estaciones José C. Paz y Sol y Verde. Para ejecutar las tareas será necesario ocupar las dos vías, por lo que durante esa jornada no habrá circulación ferroviaria entre José C. Paz y Pilar-Cabred.

¿Cómo funcionará el Tren San Martín el sábado 5 y domingo 6 de septiembre?

El sábado 5 de septiembre, el servicio mantendrá su recorrido habitual, aunque tendrá horarios especiales para los últimos trenes. Desde Retiro hacia Pilar, la última formación partirá a las 21:52, mientras que el último servicio hacia José C. Paz saldrá a las 22:30. En sentido contrario, desde Pilar hacia Retiro partirá a las 22:30 y hacia José C. Paz a las 23:12.

El domingo 6, en cambio, las formaciones circularán únicamente entre Retiro y José C. Paz. Quedará suspendido el tramo comprendido entre esa estación y Pilar, Villa Astolfi, Presidente Derqui, Manzanares y Dr. Cabred durante el desarrollo de las obras.

Los trabajos sobre el paso a nivel Chacabuco contemplan el reemplazo de durmientes, fijaciones y piedra balasto, además de tareas de nivelación de las vías, colocación de contrarrieles y hormigonado de la carpeta asfáltica. La intervención requiere trabajar sobre ambas vías de manera simultánea.

Trenes Argentinos indicó que la obra busca mejorar las condiciones de seguridad para la circulación ferroviaria y vehicular. La empresa también señaló que el cronograma podría modificarse si se presentan condiciones climáticas desfavorables.

La modificación se produce pocos días después de que la compañía informara la incorporación de una formación completamente renovada a la línea San Martín. La unidad cuenta con siete coches y recibió nuevos motores diésel, trabajos en bogies, mantenimiento de frenos y acoples, además de mejoras en asientos, ventanas, pisos e iluminación.