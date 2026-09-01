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El tren Roca circula con demoras y cancelaciones: los ramales afectados

Cientos de pasajeros se encuentran afectados por el servicio que conecta la zona sur del conurbano bonaerense con la Ciudad. ¿Cuándo se normalizará el servicio?

01 de septiembre, 2026 | 18.10
El tren Roca circula con demoras y cancelaciones: los ramales afectados

Los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley de la línea Roca se encuentran con demoras y cancelaciones por un accidente en la estación Lomas de Zamora. El servicio se efectúa por vías alternativas, según informó Trenes Argentinos.

De acuerdo a la información brindada por la cuenta oficial Info Tren Roca, una de las formaciones del tren colisionó con una persona en Lomas de Zamora. "El #TrenRoca ramales #AlejandroKorn, #BosquesVíaTemperley y #Ezeiza circula con demoras por colisión con persona en #LomasDeZamora. El servicio se presta por vías alternativas", indicaron. 

Tren Roca: ¿Cuáles son los ramales afectados?

Según la última actualización de las 18, los ramales con demoras son Alejandro Korn, Bosques vía Temperley y Ezeiza. El resto circula con sus frecuencias habituales.

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