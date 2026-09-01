El tren Roca circula con demoras y cancelaciones: los ramales afectados

Los ramales Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley de la línea Roca se encuentran con demoras y cancelaciones por un accidente en la estación Lomas de Zamora. El servicio se efectúa por vías alternativas, según informó Trenes Argentinos.

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De acuerdo a la información brindada por la cuenta oficial Info Tren Roca, una de las formaciones del tren colisionó con una persona en Lomas de Zamora. "El #TrenRoca ramales #AlejandroKorn, #BosquesVíaTemperley y #Ezeiza circula con demoras por colisión con persona en #LomasDeZamora. El servicio se presta por vías alternativas", indicaron.

Tren Roca: ¿Cuáles son los ramales afectados?

Según la última actualización de las 18, los ramales con demoras son Alejandro Korn, Bosques vía Temperley y Ezeiza. El resto circula con sus frecuencias habituales.

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