Al menos 11 personas resultaron heridas tras el colapso de una escalera mecánica en la estación Sáenz, ubicada en el barrio porteño de Pompeya, del tren Belgrano Sur ramal González Catán. Según informó la agencia de noticias NA, personal del SAME acudió al lugar y atendió a varios damnificados allí.

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De las 11 víctimas, tres fueron trasladas al Hospital Piñero, una al Penna y la restante al Cecilia Grierson por golpes y cortes. En los videos que se viralizaron en redes sociales se observa también la presencia de efectivos de la Policía bonaerense y de Trenes Argentinos.

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