Cambia el recorrido de un colectivo clave que une CABA y la zona sur del Conurbano

Cambia el recorrido de un colectivo clave que une la CABA y zona sur del Conurbano

La Secretaría de Transporte aprobó el cambio de cabecera y la extensión del recorrido la línea 10, el colectivo que une la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense. Conocé como será el nuevo trayecto que realizará.

La modificación fue oficializada mediante las Resoluciones 1/2026 y 2/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y se enmarcan en el nuevo esquema regulatorio del transporte automotor de pasajeros.

¿Cómo será el nuevo recorrido de la línea 10?

En detalle, la línea 10 modificará su estación cabecera en Wilde, Avellaneda, y extenderá su recorrido 900 metros. Así, el recorrido A, que une Wilde con la Estación 3 de Febrero, será el siguiente: comenzará su traza habitual hasta la zona de Centenario Uruguayo. Desde allí, el servicio continuará por Camino General Belgrano, Avenida Fabián Onsari, Raposo y Ascasubi hasta llegar a la nueva cabecera, ubicada en Camacuá.

En sentido inverso, el servicio comenzará en avenida Fabián Onsari al 2200, retomando luego Camino General Belgrano y Centenario Uruguayo para reincorporarse al trayecto tradicional con destino final en Palermo.

Que pasará con la frecuencia del servicio y los horarios

Desde la empresa de transporte aclararon que no habrá cambios en la tarifa ni en las condiciones del servicio. En concreto las frecuencia de las flotas en horas pico seguirá siendo de entre 3 y 5 minutos, con un máximo de 65 colectivos habilitados. Tampoco se modificarán los horarios de la línea 10.

Cuánto sale el colectivo en el AMBA en enero 2026

Tarifas para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires

tarifa de 0-3km: $ 620,22

tarifa de 3-6km: $ 689,17

tarifa de 6-12km: $ 742,27

tarifa de 12-27km: $ 795,40

