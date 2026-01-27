Con el comienzo del ciclo lectivo 2026 cada vez más cerca, estudiantes, docentes y auxiliares de diversas provincias ya consultan cómo gestionar el Boleto Educativo Gratuito en 2026. Este programa es esencial para muchas familias, ya que permite viajar sin costo o con tarifas reducidas en el transporte público.

No existe una fecha única para iniciar el trámite a nivel nacional, dado que cada provincia establece su propio calendario. Sin embargo, la mayoría comienza en febrero, mientras que algunas, como Santa Fe, ya habilitaron el proceso a partir de enero.

Boleto Educativo: requisitos, en cada provincia

En la Ciudad de Buenos Aires , el beneficio está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de escuelas públicas y privadas con subsidio total. El trámite abrirá el 16 de febrero de 2026 y será válido tanto para nuevos usuarios como para renovaciones. Los que ya posean la SUBE estudiantil no necesitan reinscribirse, solo deben apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE para reactivar los 50 viajes mensuales gratuitos .

Santa Fe fue pionera en poner en marcha el trámite para 2026, con apertura el 19 de enero. El proceso es completamente online, a través de la aplicación o el sitio oficial del Boleto Educativo. Incluye a estudiantes de todos los niveles, docentes y asistentes escolares, quienes podrán realizar hasta dos viajes diarios sin cargo en líneas urbanas e interurbanas.

fue pionera en poner en marcha el trámite para 2026, con apertura el 19 de enero. El proceso es completamente online, a través de la aplicación o el sitio oficial del Boleto Educativo. Incluye a estudiantes de todos los niveles, docentes y asistentes escolares, quienes podrán realizar hasta en líneas urbanas e interurbanas. En Córdoba , el Boleto Educativo Cordobés (BEC) está destinado a alumnos regulares, docentes frente al aula y personal auxiliar de instituciones públicas o privadas con aporte estatal. Cubre el transporte urbano e interurbano en toda la provincia y la gestión se realiza mediante Ciudadano Digital (CiDi). Es obligatorio contar con perfil nivel 2 y la inscripción se habilita por etapas durante febrero, activándose cuando la institución carga la matrícula definitiva.

En la provincia de Buenos Aires, tanto en el conurbano como en el interior, el beneficio se gestiona con la tarjeta SUBE. Para los niveles inicial, primario y secundario, la inscripción se realiza en la web oficial de transporte bonaerense. Por otra parte, los alumnos universitarios que deseen acceder al Boleto Universitario 2026 deben tramitarlo a través del sistema SIU Guaraní. Un requisito fundamental es haber aprobado al menos dos materias durante 2025 y tener la SUBE registrada a nombre del estudiante.

En Misiones, la renovación del boleto es online, aunque se exige presentar un formulario certificado por la institución educativa en los centros habilitados. En Salta, el sistema está administrado por SAETA y, en muchos casos, la renovación se realiza automáticamente al pasar la tarjeta por las terminales, siempre que el alumno figure en el padrón escolar actualizado.

Si bien cada provincia tiene sus particularidades, los requisitos básicos para acceder al Boleto Educativo 2026 son similares en todo el país. Se debe contar con DNI vigente y domicilio en la provincia donde se solicita el beneficio, acreditar la condición de alumno regular, docente o auxiliar en una institución reconocida, y tener la SUBE o tarjeta local registrada con los datos personales del titular.