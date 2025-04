Cambio rotundo: así serán las nuevas licencias de conducir en Argentina

Los argentinos que conducen autos en su día a día tendrá una nueva posibilidad para llevar su licencia por una modificación en la Ley Nacional de Tránsito. Se trata de la opción de utilizar el permiso de manera digital, lo que hace más fácil y cómodo el trámite para las personas, ya que solo necesitarán sus teléfonos celulares para poder hacerlo.

La licencia de conducir en su formato digital es válida en todo el país a través de la aplicación Mi Argentina, mientras que la versión física será opcional. Los cambios en la Ley Nacional de Tránsito hechos desde el Gobierno Nacional no solo generan modificaciones en la manera de gestionar la licencia, sino también en la importación de vehículos, la verificación técnica (VTV) y el sistema de peajes en las rutas nacionales.

"Lo que se hizo fue una modificación a la reglamentación de la Ley de Tránsito, no tiene mayor impacto en las licencias particulares, que son las categorías A, B y C. Se van a seguir otorgando de la misma manera", indicó por su parte la directora general de Seguridad Vial de la capital de La Rioja, Emilia Roncoroni. Y siguió: "Lo que cambia es que las licencias digitales ahora tendrán la misma validez que las físicas porque antes de esta modificación no tenían la misma validez, pero en nuestros centros de emisión se va a seguir trabajando de la misma forma en el otorgamiento".

Al mismo tiempo, la mandataria se pronunció sobre otros cambios en las licencias de conducir, en relación a la duración de las mismas: "Antes los menores de edad solo podían pedir la licencia por un año y renovación anual hasta que cumplieran la mayoría de edad, ahora podrán pedirla por 5 años. A su vez, las personas mayores de 70 años van a tener que empezar a renovar la licencia a partir del año. Antes la renovación anual se hacía a partir de los 65 años y ahora esa renovación será desde los 70 años".

Vigencia de las licencias de conducir

Personas menores de 21 años: tendrán una licencia con vigencia de cinco años, pudiendo acceder a las clases A, B y G.

Personas entre 21 y 65 años: tendrán una vigencia de cinco años y podrán acceder a todas las categorías de licencias nacionales.

Personas mayores de 65 años: con licencias de categorías A, B y G deberán revalidarlas cada tres años. A partir de los 70 años, la renovación de la licencia será anual.

