Trambús: el mes en el que que empezará a circular por la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la fecha prevista para la puesta en marcha del Trambús T1, el nuevo medio de transporte público eléctrico que conectará Nueva Pompeya con la zona de Aeroparque.

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El novedoso sistema comenzará a circular en diciembre de 2026, de acuerdo con el anuncio realizado por el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua.

Según recopiló la cuenta Ciudad de Bondis, la definición fue comunicada en el marco del 5° Congreso de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

El proyecto contempla una línea transversal que atravesará distintos barrios porteños y permitirá combinar el recorrido con cinco líneas de subte y varias estaciones ferroviarias. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había explicado que el TramBus será "similar al Metrobus, pero más moderno, 100% sostenible porque es eléctrico".

¿Cómo será el recorrido del Trambús T1?

La primera línea, denominada T1, unirá el Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, con la Costanera Norte, a la altura del Aeroparque Jorge Newbery. El trazado atravesará Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

El servicio contará con carriles exclusivos o preferenciales y un sistema de prioridad semafórica que, según anticipó el titular de la cartera de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, permitirá que "la velocidad promedio sea hasta un 30% superior a las que tenemos hoy en las líneas de colectivos".

La planificación prevé una frecuencia de aproximadamente cuatro minutos durante los horarios de mayor demanda. El Gobierno porteño también proyecta que el trayecto completo pueda realizarse en menos de una hora, frente a recorridos que actualmente pueden superar los 90 minutos.

El T1 tendrá conexión con las líneas A, B, D, E y H del subterráneo. También permitirá combinar con los ferrocarriles Belgrano Sur, Sarmiento, San Martín y Mitre, además de integrarse con los corredores de Metrobus existentes.

Las unidades serán completamente eléctricas y estarán preparadas para funcionar en superficie sin necesidad de vías ferroviarias. El sistema incluirá vehículos accesibles, aire acondicionado, WiFi, conectores USB, información audiovisual y distintos dispositivos de asistencia a la conducción.

La Ciudad comenzó las pruebas piloto del modelo en el corredor del Metrobus de la avenida Juan B. Justo. Esa etapa permitió evaluar las unidades y su funcionamiento antes de la implementación del servicio definitivo.

El proyecto contempla además una segunda línea, denominada T2, cuya puesta en funcionamiento está prevista para 2027. Ese recorrido tendrá una traza más hacia el oeste y conectará Belgrano C con San Pedrito, pasando por barrios como Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Parque Chas, Agronomía, Villa del Parque, Flores y Nueva Pompeya.