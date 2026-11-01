Tragedia temporal en México: un temporal arrastró autos al mar

Un violento temporal de lluvia provocó severas inundaciones en el noroeste de México durante la jornada del viernes, dejando como saldo una persona fallecida y numerosos autos arrastrados por las intensas corrientes de agua. Las localidades más perjudicadas por el fenómeno fueron San José del Cabo, en Baja California Sur, y la ciudad de Guaymas, ubicada en el estado de Sonora.

{{{htmlAmp}}}

La magnitud de las precipitaciones tomó por sorpresa a los organismos de Protección Civil, cuyos pronósticos iniciales solo preveían lluvias de baja intensidad. El evento meteorológico se desató con una fuerza inesperada al acumularse 120 milímetros de agua en un lapso de apenas 45 minutos. Este volumen desbordó los cursos de arroyos, anegó arterias urbanas y provocó destrozos materiales junto con la caída de árboles.

Ante la gravedad de la situación y la presencia de personas atrapadas, las autoridades locales activaron un amplio dispositivo de asistencia. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, coordinó el despliegue de personal paramédico junto a efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina de México para realizar tareas de rescate y brindar auxilio a las familias damnificadas.

La víctima fatal se registró en la ciudad de Guaymas, dentro del barrio 13 de Julio, cuando el taxi en el que se trasladaba fue alcanzado y arrastrado por un vertiginoso flujo de lodo y agua. De forma paralela, la crecida extraordinaria del arroyo Las Palmas provocó que cerca de diez automóviles fueran arrastrados por la fuerza de la corriente en plena zona urbana durante la mañana.

Inundación.

Qué hacer ante una inundación