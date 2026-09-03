Conmoción en México: detuvieron a un empresario argentino por un cuádruple crimen

La comunidad de México sigue conmocionada por el brutal crimen de una familia, ocurrido en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Las víctimas fueron cuatro personas violentamente asesinadas y un nene de seis años que logró sobrevivir. Entre los fallecidos estaba Jonathan Meléndez, de 38 años, reconocido como tecladista, compositor, productor y fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo.

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En las últimas horas, las autoridades detuvieron a dos hombres como sospechosos del cuádruple crimen. Uno de ellos es Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años. El otro detenido fue identificado como Gerardo Cisneros Bejarano.

El hecho ocurrió en la vivienda de Meléndez, donde también fueron asesinadas su esposa, Ana Paula Barragán, de 35 años y embarazada de cuatro meses; la hija de ambos de tres años y una joven empleada doméstica, de 21 años. La mascota de la familia también murió.

Quién es Diego Sebastián Rosen Ferlini

Rosen Ferlini se desempeñaba en el rubro inmobiliario y estaba vinculado a la empresa Nomad Property México, dedicada al alquiler de propiedades turísticas en destinos como Acapulco y Valle de Bravo. Según la información difundida sobre la causa, registra denuncias previas por presuntos fraudes.

Uno de los puntos centrales de la investigación es su relación comercial con Jonathan Meléndez. Los dos habrían compartido negocios vinculados al sector inmobiliario, lo que ahora es analizado por los investigadores para determinar si existió un conflicto que explique el ataque.

Las autoridades mexicanas también investigan la posible participación de otras personas. Cisneros Bejarano fue detenido junto con Rosen Ferlini y quedó involucrado en la causa. Por el momento, la principal hipótesis sobre el móvil apunta a un robo aunque la investigación continúa abierta.

El video que registró al argentino detenido

Para la investigación fue clave la aparición de un video de las cámaras de seguridad del edificio, que fue difundido por medios mexicanos y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La grabación de apenas 24 segundos muestra a Rosen Ferlini adentro del ascensor del complejo donde vivía la familia. En las imágenes aparece con una campera de cuero negra, una gorra verde, lentes de sol y un bolso.

Hacia el final del video, el hombre gira la cabeza y mira directamente hacia una de las cámaras de seguridad. Las imágenes fueron incorporadas a la investigación para reconstruir sus movimientos y establecer qué ocurrió antes y después de su ingreso al departamento.

La Fiscalía busca ahora determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos y reconstruir el móvil del crimen.