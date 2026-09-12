Inhumaron 117 restos de cuerpos humanos en Ciudad Juárez encontrados en una fosa común

Autoridades de Ciudad Juárez, México, aprobaron la inhumación de 117 cuerpos que permanecían sin identificar o reclamar en instalaciones forenses de esa ciudad fronteriza. Según advirtieron, los restos corresponden a personas fallecidas entre 2019 y 2025 y fueron trasladados a sepulturas individuales, aunque el procedimiento podría ser temporal.

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Los 117 cuerpos corresponden a personas adultas, en total ocho (8) mujeres y 109 hombres. De ese total, 41 fallecieron en circunstancias violentas, mientras que el resto murió por distintas causas que todavía forman parte de los expedientes forenses.

Antes de autorizar la inhumación, los especialistas realizaron los estudios correspondientes para preservar la mayor cantidad posible de información sobre cada cuerpo. Héctor Manuel Jacob Hernández, perito coordinador de Ciencias Forenses de Servicios Periciales en la Zona Norte, explicó que este procedimiento permite mantener los elementos necesarios para avanzar con una eventual identificación.

La medida busca reducir la acumulación de cuerpos bajo resguardo de los servicios forenses, pero no implica el cierre de los casos. Las autoridades de Chihuahua mantienen como objetivo principal lograr la identificación de cada persona y, eventualmente, entregar sus restos a sus familiares.

Ciudad Juárez y la acumulación de cuerpos sin identificar

De acuerdo a los reportes oficiales de las autoridades de Ciudad Juárez, alrededor de 560 personas fueron sepultadas en fosas comunes durante el actual gobierno de Chihuahua. Se trata de cuerpos que, pese a las tareas de investigación y búsqueda, no pudieron ser identificados o reclamados por sus familiares.

La inhumación de los 117 restos permitirá liberar espacio en las instalaciones forenses, que durante los últimos años enfrentaron una creciente presión por la cantidad de cuerpos bajo resguardo. Sin embargo, el traslado a una sepultura no significa que las autoridades abandonen la búsqueda de identidad de esas personas.

Por su parte el titular de Ciencias Forenses de Servicios Periciales en la Zona Norte señaló que los análisis realizados antes de la inhumación "son fundamentales para conservar información que pueda ser utilizada posteriormente". De esta manera, una futura coincidencia genética, documental o de otro tipo podría permitir establecer la identidad y avanzar en la entrega de los restos a una familia.

El procedimiento también se produce después de un período de fuerte sobrecarga para los servicios forenses de la región. Durante 2025 no se realizaron inhumaciones, debido a que los equipos estuvieron concentrados en las tareas vinculadas con el caso del crematorio Plenitud, lo que aumentó la cantidad de cuerpos almacenados.