Tragedia en la ruta 60: quiénes eran el árbitro de fútbol y las dos jóvenes que murieron en el choque frontal

Un violento choque sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán, Maipú, dejó como saldo la muerte de tres personas y varios heridos de gravedad. El accidente ocurrió cerca de las 20.30 del domingo, cuando un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross colisionaron de frente.

Las circunstancias en las que todo sucedió aún son materia de investigación y los peritos trabajan para determinar con precisión cómo se produjo el impacto y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados.

Quiénes eran las víctimas fatales

La primera víctima fatal identificada fue Oscar Fernández, de 48 años, quien conducía el Peugeot 504. Se supo que se desempeñaba como árbitro de fútbol amateur de la zona Este de Maipú y regiones cercanas, por lo que se había convertido en una persona reconocida dentro del ambiente deportivo provincial.

Su muerte generó una ola de condolencias en el ámbito futbolístico de Mendoza, donde era muy respetado por su trayectoria y su compromiso con el deporte.

Por su parte, este lunes se confirmó la muerte de Juana Masó Tillar, de 21 años, quien permanecía internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Central desde la noche anterior. Su estado era crítico debido a las lesiones graves que presentaba como consecuencia del impacto. Según el parte médico, a las 17.44 se produjo su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio, lo que fue comunicado oficialmente a sus familiares.

Horas más tarde, la situación familiar se agravó aún más con la muerte de su hermana, Rosario Masó Tillar, de 19 años, quien también había sido trasladada al Hospital Central. Las dos circulaban junto a otros integrantes de su familia en la camioneta Volkswagen.

El dolor en las redes y el acompañamiento a la familia

La comunidad mendocina expresó su dolor a través de las redes sociales. La Universidad Católica emitió un comunicado por Rosario, quien se encontraba estudiando la carrera de Psicología en esa casa de estudios. "Desde la Pontificia Universidad Católica Argentina Sede Mendoza acompañamos a la familia y amigos de Rosario Masó Tillar, alumna de Psicología de nuestra Facultad, quien nos dejó físicamente", señalaron. La joven de 19 sufrió muerte cerebral.

El Colegio San Luis Gonzaga de Ciudad también emitió un sentido mensaje despidiendo a las jóvenes, quienes fueron alumnas de la institución. "Con profundo dolor acompañamos a la familia y amigos de Juana y Rosario Masó, ex alumnas de nuestro Colegio", señalaron. Juana egresó en 2023 y Rosario en 2025. También se sumaron mensajes personales de amigos y personas cercanas a la familia, que reflejan el profundo impacto que generó la pérdida de las dos hermanas en su entorno.

Los heridos y la investigación en curso

Además de las víctimas fatales, otros tres ocupantes de la Volkswagen T-Cross continúan internados en distintos hospitales de Mendoza. M.O.T., de 52 años, conductor del vehículo, se encuentra en estado delicado en el Hospital Lagomaggiore. Su evolución es reservada, con pronóstico incierto. F.B., de 42 años, fue derivado al Hospital El Carmen, donde permanece bajo observación médica. A.T., de 54 años, está internada en el Hospital Perrupato, recibiendo asistencia especializada.

Mientras que la madre de las jóvenes, Ariadna Tillar, se encuentra internada en el Hospital Perrupato intentando recuperarse del accidente.

La policía vial y peritos especializados trabajan en la reconstrucción del hecho. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las causas del siniestro que enlutó a la provincia de Mendoza y dejó a varias familias destrozadas por la pérdida de sus seres queridos.