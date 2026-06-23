Colectivo que atropelló en Mar del Plata: cómo sigue la salud de los heridos y qué pasó con el chofer

Un siniestro vial conmocionó a la ciudad de Mar del Plata durante la tarde del lunes, cuando un colectivo de la línea 532 atropelló a un grupo de personas en la zona costera cercana al denominado "Skate Park". El hecho dejó como saldo una joven de 18 años fallecida y seis personas heridas, que fueron trasladadas de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos "Oscar Alende".

Según trascendió, el conductor del vehículo, que recientemente quedó en libertad y continúa en estado de shock, argumentó en el lugar que se quedó sin frenos y que, ante el nerviosismo, perdió el control del colectivo. Ahora, el chofer tendrá que dar su versión de los hechos durante la jornada de este martes, ante la Fiscalía de Delitos Culposos.

Las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que los seis pacientes internados se encuentran estables pero continúan en observación. El parte médico detalla que un paciente de 15 años, que sufrió traumatismos faciales y fractura de un miembro superior, se encuentra internado en terapia intensiva, mientras que el resto de los heridos permanecen en observación en otras áreas del hospital.

"Anoche y hoy a la mañana se les continuaron realizando estudios y procedimientos para poder avanzar en su recuperación", destaca el informe oficial emitido por el área de comunicación del hospital. Asimismo detallaron que se encuentran estables y los médicos trabajan en su rápida recuperación.

Según detallaron fuentes hospitalarias, los pacientes recibieron atención inmediata tras el brutal incidente y se les realizaron diversos estudios y procedimientos para evaluar la evolución de sus lesiones. A su vez, el parte médico oficial indica que el paciente que presenta traumatismos faciales es el que reviste mayor gravedad. El resto de los heridos posee una evolución es favorable, aunque las autoridades advirtieron que se mantendrá un seguimiento permanente.

El Ministerio de Salud continuará informando oficialmente las novedades vinculadas a este hecho a través del área de comunicación del hospital, con un nuevo parte previsto para las 17 horas de este martes. La comunidad de Mar del Plata sigue con atención la evolución de los heridos y el desarrollo de la investigación judicial, que busca esclarecer las circunstancias del trágico accidente que enlutó a la ciudad costera.

La declaración del chofer y pericias pendientes

El conductor del colectivo fue liberado en las últimas horas debido a la baja calificación de la causa, y los testimonios de tres pasajeras que resultaron claves para definir su situación. Según trascendió, las mujeres aseguraron que el micro iba a "velocidad correcta" y que el vehículo "se empezó a tambalear" y "se hizo imposible de dominar" antes del siniestro, según pudo saber El Destape. Dichos relatos fortalecen la hipótesis de una falla mecánica, que se investiga como la principal causa del accidente.

El chofer deberá comparecer este martes ante la Fiscalía de Delitos Culposos para brindar su versión oficial de los hechos, aunque las autoridades judiciales ya orientan la investigación hacia un delito culposo equiparable a un accidente.

En ese marco, se confirmó que el test de alcoholemia al chofer dio resultado negativo y los peritajes mecánicos que se realizarán en los próximos días serán claves para determinar si el vehículo presentaba fallas técnicas que pudieran haber provocado la pérdida de control, tal como lo sostienen el conductor y los testimonios de las pasajeras. Fuentes de la investigación señalaron que el "mal estado" de los colectivos es una de las líneas que se profundizará, situación que también podría explicar el siniestro.

Por otro lado, se informó que este martes -desde las 14- se realizará la autopsia a la joven fallecida, mientras que el viernes por la mañana será el turno de las pericias mecánicas al colectivo involucrado.