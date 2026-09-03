Según informaron las autoridades del aeropuerto, el hombre falleció durante el vuelo CM420, operado por Copa Airlines, que aterrizó a las 23:49 de este miércoles.

Un hombre de 73 años murió durante un vuelo que había salido de Panamá y tenía como destino el aeropuerto internacional El Plumerillo, en la provincia de Mendoza. El pasajero, oriundo de Las Heras, se descompensó mientras el avión se encontraba en pleno viaje y, pese a la asistencia que recibió a bordo, llegó a suelo argentino sin signos vitales.

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Según informaron las autoridades del aeropuerto, el hombre falleció durante el vuelo CM420, operado por Copa Airlines, que aterrizó a las 23:49 de este miércoles, unos 33 minutos antes del horario de llegada establecido para las 00:22, según precisó Mendoza Post. El trayecto tiene una duración aproximada de 6 horas y 45 minutos.

Las autoridades habían evaluado desviarse hacia Colombia, pero decidieron respetar el plan de vuelo y aterrizar en la provincia. Se trata de un tramo habitual que llega todos los días a Mendoza a primera hora de la madrugada. Tras el trágico episodio, intervinieron la Oficina Fiscal de Las Heras y personal policial en el aeropuerto.

La Policía Científica realizó los procedimientos correspondientes antes de sacar el cuerpo de la aeronave y llevarlo a la morgue para que el Cuerpo Médico Forense determine la causa de muerte del pasajero, cuya identidad no trascendió.

¿Qué pasó con el pasajero a bordo del avión?

Tras descompensarse, el hombre recibió asistencia de profesionales médicos que se encontraban entre los pasajeros del avión, quienes colaboraron en maniobras para intentar estabilizarlo. Según indicó el medio citado, alrededor de las 19:30 de este miércoles, un mensaje desde el avión informó sobre el deceso y solicitó el protocolo para el momento del aterrizaje, que se concretó unas horas después.

Las autoridades de la base convocaron al personal a una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para coordinar la llegada del vuelo y el traslado del cuerpo. Luego del aterrizaje, se activó el correspondiente operativo de emergencia en el aeropuerto para asistir ante la situación.