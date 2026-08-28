Decían que fue un accidente, pero sospechan de su pareja: cayó de un quinto piso y un testigo señaló a su novio

Tamara Daniela Schiaffini, una mujer de 31 años, murió en la madrugada del jueves tras caer desde el quinto piso del Hotel Aguas del Corral, en pleno centro de la ciudad de Mendoza. Estaba de vacaciones junto a su pareja, quien quedó aprehendido desde el momento del hallazgo.

El fiscal a cargo Oscar Malla confirmó que se activó el protocolo de femicidio, pero aclaró que esa medida responde a la necesidad de preservar y recolectar pruebas, y que no significa que la causa haya sido caratulada así de manera definitiva.

“Tenemos una causa en curso, se están recolectando pruebas”, indicó el fiscal y remarcó además que todavía no se descarta ninguna hipótesis. En esa línea, también se investiga la posibilidad de que se tratara de un suicidio.

El golpe, los gritos y un hombre que bajó por las escaleras

Una huésped que estaba alojada en el primer piso del mismo hotel brindó un testimonio a la causa que podría resultar clave en el desarrollo de la investigación. Según MDZ, la mujer dijo que durante los días previos no había escuchado discusiones ni peleas relacionadas con la pareja y que tampoco oyó una discusión inmediatamente antes de la caída.

Según su relato, alrededor de las 3.58 de la madrugada escuchó un fuerte golpe seco. Poco después percibió a un hombre que bajaba por las escaleras mientras repetía desesperadamente: “No, no, no”. Luego empezaron a escucharse gritos de auxilio desde el exterior del hotel.

Una persona que se encontraba en una estación de servicio cercana se acercó al lugar tras advertir los pedidos de ayuda. La testigo describió la escena como “muy fea” y aseguró que los gritos eran “muy exaltados”. Los investigadores buscan reconstruir ahora qué sucedió dentro de la habitación antes de que Tamara cayera.

El novio, investigado en el marco del protocolo de femicidio

El hombre que estaba junto a Schiaffini, su novio desde hacía nueve años atrás, permanece aprehendido. Su situación podría modificarse a medida que avance la causa y se incorporen los resultados de las distintas pericias.

Mientras los peritos siguen trabajando en la habitación donde se alojaba la pareja, se desarrollan otras pericias que podrían aportar datos cruciales. Se buscan evidencias que permitan establecer si la mujer cayó, fue empujada o se arrojó por sus propios medios. Otros huéspedes del hotel también fueron citados por la Justicia para prestar su testimonio.

Hasta el momento ninguna de las hipótesis formuladas ha sido confirmada.