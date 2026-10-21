Las zonas afectadas por la crecida de los ríos en los últimos días deberán prepararse para las lluvias previstas hasta el próximo martes 27 de octubre, ya que la Cuenca del Plata recibirá un nuevo aporte de precipitaciones. Según el modelo europeo ECMWF, los mayores acumulados se concentrarán en el este de Paraguay, Misiones y sectores del estado brasileño de Paraná.

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En el entorno de Ciudad del Este el total previsto ronda los 240 mm, uno de los valores más destacados del período. Las ubicación de las lluvias es decisiva para su impacto, especialmente en zonas geográficas afectadas por la presencia de El Niño, que continúa fortaleciéndose.

Una parte importante se concentraría en áreas que alimentan al Alto Paraná y al Iguazú, mientras el oeste de Santa Catarina también recibiría aportes destacados para el sistema del Uruguay.

Por lo tanto, el fenómenos tendrá posibles efectos sobre los cursos de agua compartidos por Argentina, Brasil y Paraguay.

Las zonas más afectadas por la lluvia

Según informó el sitio Meteored, los totales previsto para la Argentina ronda los 135 mm en Posadas y los 105 mm en Formosa, mientras que cerca de los 60 mm en Resistencia.

En Asunción los acumulados estaría cerca de 120 m y en Brasil unos 115 en Londrina y 125 mm en Chapecó. Por otro lado, la probabilidad de precipitaciones para el sábado mantiene una alerta elevada sobre el este de Paraguay, parte de Misiones, Paraná y el oeste de Santa Catarina.

Hacia el sur, los acumulados hasta el martes serían bastante menores: alrededor de 25 mm en Uruguaiana, 10 mm en Santa Fe y 20 mm en Rosario.

Este martes, el Instituto Nacional del Agua reportó nuevos repuntes en el Alto Paraná y la posibilidad de otra onda de crecida en el Iguazú entre los 5 a 15 días siguientes. Para Corrientes se prevé la persistencia de niveles elevados, con la posibilidad de otro incremento. Además, podría extenderse a más allá del martes 27.

El Paraguay presenta ascensos en Puerto Pilcomayo y Formosa. Y en Uruguay se anticipó un descenso inicial en el tramo medio, seguido de la posibilidad de un repunte desde el fin de semana por aportes del sector superior.

Alerta amarilla por tormentas en el AMBA

En cuánto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas para el jueves por la noche.

Los fenómenos serán de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo o ráfagas intensas de hasta 90 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.