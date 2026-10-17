Corrientes: más de 400 personas dejaron sus hogares por la crecida de los ríos

Las constantes lluvias y mal clima generado por el fenómeno de El Niño provocó cientos de evacuados y autoevacuados en la provincia de Corrientes. Las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay impulsó a que los habitantes de zonas cercanas se refugien en lugares más seguros por temor al desborde.

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Según el último relevamiento de Defensa Civil, se registraron unos 206 evacuados y 266 autoevacuados en el distrito. La localidad de Itatí concentró la mayor cantidad de evacuados, con 110 personas de 43 familias, que fueron alojadas en la Casa Promesera y el hospedaje Taba Cué.

En la capital provincial, en tanto, 266 personas de 65 familias dejaron sus casas de manera preventiva ante el avance del agua. También hubo 44 evacuados de 19 familias en Isla Apipé, alojados en viviendas municipales y casas de familiares, y otros 31 en Paso de los Libres, que permanecen en el ex Regimiento.

La emergencia alcanzó además a Ituzaingó, donde 19 personas de cuatro familias se trasladaron a domicilios de allegados, al salón de usos múltiples y al albergue del Club San Martín. En Yahapé, dos integrantes de una familia debieron dejar su vivienda y se refugiaron en la casa de familiares.

El alerta de Prefectura

En las últimas horas, la Prefectura Naval Argentina, a través de la Prefectura Corrientes, advirtió que el río Paraná continúa en ascenso y que su altura llegó a los 6,64 metros, lo que motivó la activación de la etapa de alerta contemplada en el Plan de Inundaciones local.

Frente a esta situación, las autoridades recomendaron extremar las medidas de prevención y seguridad, en particular en las zonas ribereñas y durante la realización de actividades náuticas y recreativas.

"En Capital ya tenemos autoevacuados. Pero hoy tendríamos los primeros evacuados", señaló el titular de Defensa Civil provincial, Bruno Lovinson, en diálogo con Infobae.

Además de Itatí, Paso de la Patria, en Corrientes, y Barranqueras, en Chaco, permanecían en estado de alerta. Mientras tanto, el Paraná mantenía una tendencia creciente aguas abajo de la central hidroeléctrica.

La situación en Entre Ríos y Misiones

En Entre Ríos, la ciudad de Concordia era la única que registraba evacuados, según El Once. Sin embargo, autoridades de Salto Grande estimaron que el río Uruguay no superaría los 11 metros frente a esa localidad durante los próximos días. El viernes, la altura había llegado a 10,86 metros, por debajo del nivel de alerta.

Pese a que no se esperan precipitaciones en los próximos días, en Concepción del Uruguay continuaba el alerta, al igual que las localidades correntinas de Alvear, La Cruz, Yapeyú y Bompland.

En el tramo del Paraná comprendido entre las represas de Itaipú y Yacyretá, en cambio, las mediciones mostraban niveles estables o en descenso. Las ciudades misioneras de Libertad, Libertador y Santa Ana seguían en etapa de evacuación, mientras que Eldorado permanecía bajo alerta.

Por su parte, el complejo de Salto Grande informó que el nivel del río Uruguay aguas abajo de la represa continuaría descendiendo durante los próximos días, aunque seguirán las condiciones de aguas altas.