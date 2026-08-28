Un famoso cementerio de la Ciudad de Buenos Aires podría convertir uno de sus rincones en un espacio para tomar café. Se trata del Cementerio de la Recoleta, uno de los lugares más visitados de la ciudad tanto por argentinos como por turistas del mundo entero. Recientemente, el gobierno de la Ciudad sumó esta propuesta que dio mucho de qué hablar.

La iniciativa contempla la posibilidad de instalar una cafetería dentro de una antigua bóveda que actualmente se encuentra vacía y en desuso. El espacio, de apenas 24,54 metros cuadrados, está ubicado en una de las galerías interiores del cementerio, cerca del acceso de la calle Junín. La propuesta forma parte de una licitación pública lanzada por el Gobierno porteño para darle un nuevo uso al lugar.

La nueva propuesta del gobierno de la Ciudad para el Cementerio de Recoleta.

Según trascendió, el futuro concesionario podrá instalar allí una cafetería de especialidad o un establecimiento gastronómico similar, además de una tienda de recuerdos tipo gift shop. La idea es que el proyecto no funcione únicamente como un lugar para tomar un café, sino que se convierta en parte de una experiencia turística más amplia. El espacio también estaría vinculado con nuevos circuitos de visitas guiadas nocturnas por el Cementerio de la Recoleta.

Una cafetería en una antigua bóveda

Aunque pueda resultar llamativo imaginar una cafetería dentro de un cementerio, la bóveda elegida para el proyecto no alberga restos humanos y actualmente se encuentra desocupada. Se trata de una construcción que forma parte del patrimonio arquitectónico del Cementerio de la Recoleta y que deberá conservar su fachada y estructura original.

El lugar está ubicado cerca de algunas de las tumbas más conocidas del cementerio, entre ellas las de los expresidentes Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Ramón Castillo, además de las de Patricio Peralta Ramos y Juan Martín de Pueyrredón. Por sus dimensiones, la propuesta apunta a un formato pequeño y más cercano al de una cafetería de especialidad que al de un restaurante tradicional. El objetivo es ofrecer alimentos y bebidas como servicio complementario para quienes recorren el histórico predio.

El proyecto también incluye un gift shop

La cafetería no sería la única incorporación. La licitación contempla además la instalación de un gift shop, donde los visitantes podrían adquirir recuerdos relacionados con Buenos Aires y con el propio cementerio. A esto se sumarían los recorridos turísticos nocturnos, una propuesta pensada para explorar los pasillos y mausoleos del cementerio en otro momento del día y conocer parte de su patrimonio histórico y arquitectónico.

El Cementerio de la Recoleta fue inaugurado en 1822 y es conocido por sus imponentes mausoleos, esculturas y bóvedas. Allí se encuentran los restos de numerosas figuras de la historia argentina, entre ellas Eva Perón, además de políticos, escritores, científicos y artistas.

Cuánto costará la concesión de la cafetería

El espacio será concesionado por un período de cinco años. Para participar de la licitación, el Gobierno de la Ciudad estableció un canon mensual de base de $1,6 millones. Además, quienes resulten adjudicatarios deberán contemplar una regalía de al menos el 20% de los ingresos brutos obtenidos por los circuitos de turismo nocturno que se desarrollen dentro del cementerio. Por el momento, la cafetería todavía no abrió sus puertas y el proyecto se encuentra en etapa de licitación. Una vez adjudicada la concesión, el espacio deberá ser acondicionado para recibir al público, siempre respetando las características patrimoniales de la antigua bóveda.