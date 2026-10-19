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Provincia de Buenos Aires

Tienen cuevas históricas y son claves para una escapada: los dos pueblos tranquilos para descansar

Se trata de dos destinos tranquilos que muchos eligen para mudarse o tener una casa de fin de semana.

19 de octubre, 2026 | 18.23
Tienen cuevas históricas y son claves para una escapada: los dos pueblos tranquilos para descansar

Entre las múltiples opciones de la provincia de Buenos Aires hay dos pueblos sobre las sierras de Tandilia ideales para desconectar y relajarse en una escapadaBarker y Villa Cacique. Se trata de dos destinos ubicados en Benito Juárez con poco tránsito, menos ruido y con las sierras como paisaje, cada vez más personas también los encuentra como un lugar clave para vivir o para desarrollar un proyecto.

Qué se puede hacer en Barker y Villa Cacique

Las dos localidades se encuentran sobre la Ruta Provincial 80 y están ligadas a la historia productiva de la zona. Su desarrollo estuvo marcado por las vías del tren, pero hoy cuentan con diferentes actividades para disfrutar durante una escapada: 

  • Paseo del Bosque (Barker): se trata de un camino que se puede hacer a pie en el que atraviesan eucaliptos y laureles y conducen a distintos puntos del circuito, como la Cruz de los Misioneros, la ermita de la Virgen y el sendero de las hiedras. El recorrido llega a un mirador con vista a las sierras, los campos y parte de Villa Cacique.
  • Cristo de las Sierras (Villa Cacique): se llega después de recorrer las catorce estaciones del Vía Crucis. Ofrece distintas panorámicas del paisaje y puede combinarse con la capilla San Francisco de Asís y el monumento al cacique Ancafilú.
  • Cuchilla de las Águilas: es una opción para quienes prefieren caminar entre formaciones naturales. Reúne senderos, paredones de piedra, grietas y cavernas, e incluye el cerro El Sombrerito y otros sectores del relieve de Tandilia.
  • Estación de Barker: la antigua estación ferroviaria fue inaugurada en 1908. Se puede visitar y combinar con una caminata por las calles y los espacios verdes de ambos pueblos.
  • Frambuesas y productos regionales: durante la visita se pueden recorrer plantaciones y probar productos elaborados con esta fruta, como mermeladas, alfajores y dulces artesanales. En febrero, además se realiza la Fiesta Provincial de la Frambuesa, con gastronomía, productores, artesanos y espectáculos. 

Dos pueblos tranquilos de Buenos Aires: qué son elegidos para irse a vivir

Más allá del turismo, la vida en estas localidades aparece como una alternativa para familias, para quienes trabajan de manera remota y para quienes sueñan con una segunda casa. La tranquilidad de ambos pueblos permite tener una vida con otros tiempos y más contacto con la naturaleza.

Además, se trata de localidades poco conocidas, un mercado que recién empieza a descubrirse, con espacio para el desarrollo de alojamiento, gastronomía, experiencias y servicios turísticos.

MÁS INFO

Cómo llegar a Barker y Villa Cacique desde CABA

 

Barker y Villa Cacique quedan alrededor de 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a unos 60 de Tandil. En auto es muy fácil llegar: 

 

  1. Empezar por la Autopista Riccheri o la Autopista Ezeiza-Cañuelas.
  2. Tomar la Ruta Nacional 3 hacia el sur hasta Las Flores y se sigue por la Ruta Provincial 30 en dirección a Rauch y Tandil.
  3. Continuar por la Ruta Provincial 74 
  4. Seguir por la Ruta Provincial 80 hasta Barker y Villa Cacique.

En transporte público, quienes estén interesados pueden acceder a Tandil y desde allí tomar un servicio de micros hasta ambos pueblos. 

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