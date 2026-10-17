Parece un pueblo detenido en los años 50, pero queda a 125 km de CABA

A unos 125 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Villa Lía, un pueblo que conserva el ritmo tranquilo típico de la vida rural. Ubicada en el partido de San Antonio de Areco, esta localidad conserva antiguas construcciones, calles de tierra y almacenes que recuerdan a otros tiempos, donde el ritmo de vida era otro.

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El pueblo surgió a comienzos del siglo XX, impulsado por la llegada del ferrocarril, cuya estación fue inaugurada en 1913. Con el paso de los años, recibió a familias de inmigrantes italianos, españoles y vascos, que contribuyeron a formar su identidad. Durante la década de 1950, Villa Lía atravesó uno de sus períodos de mayor actividad comercial, con varios almacenes de ramos generales que abastecían a los habitantes y a los trabajadores de los campos cercanos.

Villa Lía es un pueblo bonaerense ideal para una escapada de fin de semana.

Qué hacer en Villa Lía durante una escapada

Uno de los lugares más emblemáticos de Villa Lía es el Almacén de Ramos Generales Pascual, fundado en 1923 por una familia de origen italiano. El local conserva detalles de otra época, como un antiguo surtidor de nafta de hierro en la entrada y estanterías de madera en su interior. Incluye una experiencia gastronómica con clásicos de campo como vermut, picadas de quesos y salames.

Otro punto que no hay que perderse como turista es el Almacén de Caunedo, que mantiene la arquitectura tradicional de los antiguos comercios rurales. Tanto este como el Almacén de Ramos permiten conocer cómo funcionaban estos espacios, donde se vendían productos de uso cotidiano y también se reunían los vecinos.

Para conocer más sobre la historia local, el Centro Cultural y Museo Las Violetas tienen una colección de objetos antiguos, fotografías de los primeros pobladores y herramientas agrícolas. También vale la pena recorrer la Plaza San Martín y la Capilla San José, recomendadas por cualquier local para disfrutar en el centro del pueblo. Para completar el recorrido, está la antigua estación ferroviaria, actualmente en desuso, uno de los lugares que remiten al pasado de Villa Lía.

Por último, pero no menos importante, está la gastronomía local. Con clásicos platos criollos, como empanadas cortadas a cuchillo, asado y pasteles fritos, los turistas pueden irse con la panza llena y el corazón contento después de su visita. En definitiva, Villa Lía detiene el tiempo, tanto que durante las primeras horas de la tarde, muchos comercios cierran para la siesta.