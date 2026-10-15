Existe un safari en Argentina y se pueden ver carpinchos, yacarés y ciervos en libertad: dónde queda y cuánto cuesta. Foto: Posada Iberá Porá

En los Esteros del Iberá, Corrientes, se puede hacer un safari para observar carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos y otras especies en libertad. La experiencia propone recorrer uno de los humedales más importantes de Sudamérica durante tres noches, con excursiones por lagunas, pastizales y senderos naturales.

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Organizado por Iberá Porá, el viaje incluye tres noches de alojamiento y cuatro excursiones para descubrir la fauna y los paisajes de la región. El paquete cuesta $495.000 por persona en base doble.

Los Esteros del Iberá se pueden conocer a través de un safari. Foto: Posada Iberá Porá

Cómo es el safari en los Esteros del Iberá

El safari en los Esteros del Iberá ofrece distintas actividades para conocer el ecosistema y observar a los animales en su hábitat. Quienes se sumen a los paseos van a poder viajar en lancha o canoa por las lagunas y los embalsados, formaciones de vegetación flotante características de estos humedales.

El itinerario también contempla caminatas guiadas por senderos naturales, en las que se puede conocer de cerca la vegetación y buscar animales entre los pastizales y el monte. Incluso, si las condiciones durante el recorrido lo permiten, se pueden observar carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos, monos y distintas especies de aves.

Otra de las actividades es el safari nocturno, en el que se puede explorar el entorno después del atardecer y descubrir especies de hábitos nocturnos. Con la ayuda de guías y linternas, es posible buscar animales como zorros, vizcachas y yacarés. La experiencia puede incluir, además, un paseo en kayak o una cabalgata, de acuerdo con el itinerario organizado.

Qué son los Esteros del Iberá y dónde quedan

Los Esteros del Iberá son uno de los grandes refugios de biodiversidad de Argentina y uno de los mejores destinos nacionales para observar fauna y flora en su estado silvestre.

Se trata de un vasto humedal de origen pluvial que abarca aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados, compuesto por una red de lagunas, esteros, embalsados, riachos y bosques nativos que funcionan como un gigantesco sistema de filtración y regulación hídrica. Quedan ubicados en el centro-norte de la provincia de Corrientes, en el noreste de Argentina, y están protegidos en gran parte por el Parque Provincial y el Parque Nacional Iberá.