Las sierras cordobesas son uno de los principales destinos elegidos para irse de vacaciones, pero existe un rincón que tiene solo 2000 habitantes y es de los más convocantes para vacaciones: se trata de Nono, un pueblo en el Valle de Traslasierra que combina bosques, ríos y senderos tranquilos en un entorno perfecto para los amantes de la naturaleza.

Así es Nono, el destino que los amantes de la naturaleza eligen para vacacionar

Ubicado en el oeste de Córdoba, dentro del Valle de Traslasierra, Nono es una de las localidades más antiguas de Traslasierra, ya que fue fundado a finales del siglo XVIII y algunos de sus espacios todavía conservan rastros del 1700. Combina historia, tradición serrana y un entorno natural con senderos, ríos y tranquilidad que atrae a miles de turistas.

La antigüedad todavía puede percibirse en su casco céntrico, donde se conservan construcciones de adobe, viejos almacenes de ramos generales y una capilla de comienzos del siglo XX. Alrededor de la plaza principal es posible realizar un recorrido peatonal, conocido como el circuito de las casas con historia, que permite conocer fachadas prácticamente intactas con el correr de las décadas.

Se trata de un pueblo de 2000 habitantes y que fue uno de los primeros en fundarse.

El agua es uno de los grandes atractivos del lugar. Por la localidad corren dos cursos de gran relevancia: el río Los Sauces, con aguas templadas y sectores de escasa profundidad ideales para las familias con niños, y el río Chico, que desciende desde las sierras y forma pequeñas cascadas y piletones naturales al chocar contra las rocas. Uno de los puntos más visitados es la denominada juntura de los ríos, el sitio exacto donde ambos cauces se encuentran, en una postal habitual entre quienes recorren la zona.

A esto se suman distintos balnearios naturales, entre los que se destacan Los Remansos y Paso de las Tropas, ambos formados por el río Chico y rodeados de piedras, ollas de agua y vistas hacia las Altas Cumbres. Para quienes prefieren el movimiento, el pueblo también ofrece senderos de distinta exigencia, además de la posibilidad de emprender cabalgatas guiadas entre cerros y vertientes. Quienes buscan un desafío mayor pueden optar por el trekking hacia el cerro Champaquí, ubicado a pocos kilómetros de distancia.

Cómo se puede llegar a Nono: su ubicación exacta

Nono se encuentra a unos 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba, una de las formas más fáciles de llegar es a través del Camino de las Altas Cumbres y luego tomar la Ruta Provincial 14 hasta la localidad.

Para quienes deciden pasar sus vacaciones en la tranquila localidad cordobesa, hay casas de té, restaurantes de comida regional y una feria de artesanos en la plaza central. Además de muchas opciones de alojamiento, desde estancias hasta hoteles.