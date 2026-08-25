Travel Sale 2026: descuentos y promociones en vuelos en Google Flights

Ya comenzó una nueva edición del Travel Sale, el evento de descuentos en turismo que se extenderá hasta el 30 de agosto y que reúne a más de 100 agencias de viajes de todo el país. Durante esta semana habrá grandes promociones, con rebajas de hasta el 50%, en vuelos, hoteles y paquetes turísticos, claves para planificar las próximas vacaciones.

La iniciativa está impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) y apunta a promociones para quienes buscan viajar tanto en destinos dentro del país como en lugares internacionales.

Qué ofertas hay durante el Travel Sale 2026

Entre las compañías que participan de esta edición se destacan Aerolíneas Argentinas, LATAM, JetSMART, Flybondi y Arajet, con descuentos de hasta el 20% en rutas nacionales e internacionales y la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés, dependiendo del banco y del medio de pago utilizado.

También hay entidades bancarias, como Banco Nación que, a través de BNA Viajes, suman ofertas propias para la financiación de vuelos, hoteles y traslados dentro del territorio argentino.

Cómo funciona Google Flights: el paso a paso para encontrar los mejores precios en vuelos

Para quienes buscan comparar tarifas y encontrar los mejores precios antes de comprar, Google Flights es una gran herramienta. El sitio permite comparar los valores de los pasajes aéreos y elegir dónde comprar:

Ingresar a la página oficial de Google Flights Completar con el origen y destino o dejar el destino abierto si todavía no está definido. Seleccionar las fechas de viaje, ya sea un rango fijo o la opción de fechas flexibles. Aplicar filtros, como cantidad de escalas, vuelos directos o clase del pasaje. Establecer un rango de precio mínimo y máximo para acotar los resultados. Activar el seguimiento de precios, para recibir notificaciones por correo electrónico cuando la tarifa de una ruta cambie de forma significativa. Usar la sección "Explorar", pensada para quienes tienen el destino abierto: permite ver en un mapa qué ciudades ofrecen los precios más convenientes según el presupuesto y las fechas elegidas. Revisar el gráfico de precios y la cuadrícula de fechas, dos funciones que muestran cómo varían los valores a lo largo de varias semanas y ayudan a identificar los días más económicos para volar.

Google Flights es una gran herramienta para comparar precios de vuelos antes de comprar

Antes de comprar en el Travel Sale, siempre se recomienda idealmente verificar que los precios sean más bajos antes del evento, para aprovechar una promoción real: comparar distintos aeropuertos de salida y llegada y leer con atención las condiciones de cada oferta, especialmente en lo referido a cambios, cancelaciones y límites de las tarjetas de crédito utilizadas para financiar el viaje.