Tiene salones históricos y una torre de casi 100 metros: el edificio porteño que abrirá gratis

El próximo sábado 14 de noviembre llega una nueva edición de La Noche de los Museos y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires abrirá sus puertas para que el público pueda recorrer uno de los edificios históricos más importantes de la Capital Federal. Desde las 19 horas, los visitantes podrán conocer sus salones, descubrir su arquitectura y acercarse a la historia de la institución. La entrada será libre y gratuita.

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Ubicado en pleno casco histórico porteño, el Palacio Legislativo se terminó de construir en 1931 y fue diseñado por los arquitectos Héctor Ayerza y Eduard Le Monnier, quienes tomaron como referencia el estilo neoclásico francés del siglo XVIII. Desde entonces, el edificio forma parte del paisaje del centro porteño y conserva distintos espacios de valor histórico y arquitectónico.

La Legislatura porteña abrirá sus puertas durante La Noche de los Museos

Entre sus ambientes más destacados se encuentra el Salón Dorado, cuya decoración está inspirada en el Palacio de Versalles, y el Salón San Martín, además del Salón Eva Perón y el recinto donde se realizan las sesiones legislativas. También sobresale la Escalera de Honor, una gran escalinata de mármol que forma parte del recorrido por el palacio.

Uno de los elementos más llamativos es su torre, que alcanza los 97 metros y alberga un reloj Westminster con cuatro esferas de 4,5 metros de diámetro. El mecanismo está conectado a cinco campanas, mientras que en el edificio también funciona un carillón de 30 campanas que supera las 27 toneladas de peso.

El Palacio Legislativo fue declarado Monumento Histórico Nacional y conserva una parte importante de la memoria política y cultural de Buenos Aires. Durante La Noche de los Museos, el público podrá acercarse a conocer sus espacios y descubrir los detalles de una construcción que no suele formar parte de los recorridos turísticos habituales.

Cuándo y dónde visitar la Legislatura durante La Noche de los Museos

La visita será el sábado 14 de noviembre, a partir de las 19, con entrada libre y gratuita. La Legislatura está ubicada en avenida Presidente Julio A. Roca 575, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad forma parte de la 22° edición de La Noche de los Museos, que se extenderá de 19 a 2 y contará con más de 250 espacios culturales abiertos al público en distintos barrios porteños.