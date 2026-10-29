Libros baratos, música en vivo y una feria a cielo abierto en uno de los rincones más lindos de CABA

La Avenida de Mayo será escenario de una feria de libros a cielo abierto con más de 80 stands, ofertas editoriales, charlas con escritores y música en vivo. Se trata de la Feria del Libro de Oportunidades que se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre, de 11 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.

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La feria reunirá a editoriales, librerías, distribuidores y vendedores de libros con títulos discontinuados, ejemplares fuera de circulación y saldos de catálogo a precios accesibles. Además, habrá actividades culturales durante las dos jornadas y promociones en locales gastronómicos y comercios de la zona.

Qué hacer en la feria de libros a cielo abierto de Avenida de Mayo

Durante el sábado y el domingo, el escenario central tendrá charlas y conversaciones con autores, periodistas y libreros sobre literatura, política, música y cultura. La programación del sábado comenzará a las 12.30 con la apertura institucional. A las 13, Nicolás Artusi, Marisa Barossi y Ariel participarán de “La ruta de las librerías”. Más tarde habrá encuentros sobre literatura, el mundo editorial y la política argentina. A las 17, Sergio Marchi y Marcelo Fernández Bitar conversarán sobre cómo el rock cuenta su propia historia. El cierre musical estará a cargo de Bourbon Sweethearts, desde las 18 horas.

La Ciudad presenta la primera Feria Libros de Oportunidad a Cielo Abierto

El domingo, por su parte, las actividades comenzarán a las 13 horas con “El rastro de Borges en sus libros”, a cargo de Germán Álvarez y Laura Rosato. La agenda continuará con charlas sobre el cerebro, el vínculo entre el mundo editorial y el audiovisual y la novela romántica. A las 17, Flor Etcheves y Mercedes Funes participarán de “Mujeres incómodas”. El cierre musical será a las 18 con Los Clappers.

Entre los expositores confirmados están Cúspide, El Ateneo, Ediciones Colihue, Grupo Editorial Planeta, Editorial Lea, Granica, Imaginador, Librería Kier, Loco Rabia Editorial y VR Editoras, además de otros sellos y librerías. Por otro lado, los comercios de la zona ofrecerán descuentos y promociones durante el evento.

La Feria del Libro de Oportunidades es organizada por la Fundación El Libro y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La entrada es gratuita y tendrá lugar sobre la Avenida de Mayo, entre Salta y San José. Es un gran plan para hacer durante el fin de semana y aprovechar comprar libros a precios promocionales.