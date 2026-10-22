Qué museos visitar en La Noche de los Museos 2026 de CABA

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de La Noche de los Museos, uno de los eventos culturales más convocantes del año. El sábado 14 de noviembre, vecinos y turistas podrán visitar museos, edificios históricos y centros culturales en un horario especial, con propuestas que combinan arte, historia, música y experiencias interactivas.

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La iniciativa celebrará su 22° edición con actividades entre las 19 y las 2, y acceso libre y gratuito a más de 250 espacios. Algunos museos porteños se destacan por sus colecciones y su valor histórico, y pueden servir como punto de partida para planificar el recorrido.

La Noche de los Museos 2026: qué museos tener en cuenta en CABA

Entre las alternativas para quienes quieran disfrutar de una noche dedicada al arte y la historia, hay instituciones de distintas temáticas:

Museo Nacional de Bellas Artes: una opción para quienes disfrutan de la pintura y la escultura, con una colección que reúne obras argentinas e internacionales.

una opción para quienes disfrutan de la pintura y la escultura, con una colección que reúne obras argentinas e internacionales. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires: ideal para explorar el arte moderno y contemporáneo, con exposiciones que proponen nuevas formas de mirar la cultura visual.

ideal para explorar el arte moderno y contemporáneo, con exposiciones que proponen nuevas formas de mirar la cultura visual. Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori: una alternativa para acercarse al arte argentino y recorrer sus distintas expresiones.

una alternativa para acercarse al arte argentino y recorrer sus distintas expresiones. Museo Casa Carlos Gardel: un espacio para conocer la historia del tango y la figura de uno de sus máximos referentes.

un espacio para conocer la historia del tango y la figura de uno de sus máximos referentes. Buenos Aires Museo (BAM): una propuesta para descubrir la historia de la Ciudad, sus transformaciones urbanas y las costumbres de sus habitantes.

una propuesta para descubrir la historia de la Ciudad, sus transformaciones urbanas y las costumbres de sus habitantes. Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco: se destaca por sus colecciones de arte virreinal y por el patrimonio histórico que conserva.

Estos espacios permiten pensar recorridos temáticos según los intereses de cada visitante. Antes de elegir, conviene consultar cuáles estarán abiertos y qué actividades especiales ofrecerán durante la noche.

Qué actividades habrá y cómo organizar el recorrido

La propuesta de 2026 contempla exposiciones, visitas guiadas, talleres, intervenciones artísticas, espectáculos musicales, proyecciones, experiencias inmersivas y actividades para distintas edades. La idea es que los visitantes puedan descubrir espacios culturales fuera de sus horarios habituales y conocer propuestas que muchas veces pasan inadvertidas durante el resto del año.

Para aprovechar mejor la jornada, una buena estrategia es elegir dos o tres museos cercanos entre sí, en lugar de intentar recorrer toda la Ciudad. También es recomendable revisar los horarios particulares de cada institución, ya que algunas actividades pueden tener cupos limitados o requerir inscripción previa..

Cuándo es La Noche de los Museos 2026 y cómo entrar gratis

La 22° edición de La Noche de los Museos se realizará el sábado 14 de noviembre de 2026, de 19 a 2, en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso a los más de 250 espacios culturales anunciados será libre y gratuito.

La Noche de los Museos.

La actividad es organizada por el Ministerio de Cultura porteño y busca acercar el patrimonio artístico e histórico a nuevos públicos. Como cada año, será una oportunidad para recorrer museos y edificios emblemáticos, conocer propuestas culturales y descubrir otra cara de Buenos Aires durante la noche.