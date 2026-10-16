Cuándo es la Noche de los Museos 2026 con entradas gratis en CABA: la fecha confirmada y en qué consiste

La Noche de los Museos 2026 ya tiene fecha confirmada en la Ciudad de Buenos Aires. La nueva edición se realizará el sábado 14 de noviembre y permitirá recorrer museos, centros culturales y otros espacios socioculturales sin pagar entrada, en una propuesta que invita a descubrir el patrimonio porteño desde una perspectiva diferente.

{{{htmlAmp}}}

Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, la iniciativa celebrará su 22° edición con actividades especiales distribuidas en distintos barrios. Más de 250 espacios participarán de la jornada, que se extenderá desde las 19 hasta las 2 de la madrugada.

Cuándo es la Noche de los Museos 2026 y cómo entrar gratis

La Noche de los Museos tendrá lugar el sábado 14 de noviembre de 2026, de 19 a 2, en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso a más de 250 museos y espacios socioculturales será libre y gratuito. Esto permitirá que vecinos y turistas puedan recorrer distintas propuestas culturales sin abonar una entrada, aunque conviene consultar las condiciones específicas de cada actividad cuando se publique la agenda oficial.

La organización está a cargo del Ministerio de Cultura porteño, a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico.

Para conocer las novedades, se puede consultar el sitio oficial de Turismo de la Ciudad, donde se actualizará la información sobre los espacios participantes y las actividades previstas.

Qué actividades habrá en la Noche de los Museos 2026

Noche de los Museos.

La propuesta incluirá distintas experiencias artísticas, culturales e interactivas para públicos de todas las edades. Según el anticipo oficial, la programación contempla:

Exposiciones y exhibiciones.

Talleres y espacios de exploración.

Intervenciones artísticas.

DJ en vivo y espectáculos musicales.

Serenatas y espectáculos de magia.

Visitas guiadas, incluidas las teatralizadas.

Proyecciones audiovisuales.

Experiencias inmersivas y mapping.

La variedad de actividades permite organizar recorridos según los intereses de cada visitante, desde las muestras de arte y las colecciones históricas hasta las propuestas musicales y las instalaciones interactivas.

Qué es la Noche de los Museos y por qué es uno de los eventos culturales más importantes de CABA

La Noche de los Museos es una de las principales iniciativas culturales de Buenos Aires y busca acercar el patrimonio artístico, histórico y social de la Ciudad a un público amplio. Durante una noche, los museos y otros espacios culturales extienden sus horarios y ofrecen propuestas especiales para que más personas puedan conocer sus colecciones y actividades.

La edición de 2026 será la número 22 y volverá a transformar distintos barrios porteños en un circuito cultural nocturno. La entrada gratuita y la diversidad de propuestas son dos de los principales atractivos de una iniciativa que combina arte, historia, música y participación comunitaria.