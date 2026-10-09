Diez propuestas musicales para todos los sentires

Canticuénticos.

El Quinteto Bataraz, en Bergoglio

Quinteto Bataraz propone una sonoridad urbana y un nuevo enfoque para transitar la música folklórica Argentina desde una formación típica de tango. La formación tanguera se presentará el domingo 11 a las 21 en el clásico lugar ubicado en el barrio de Flores, en la previa al feriado por el día del respeto a la diversidad. Y a propósito de diversidad, nada mejor que una noche en Bergoglio disfrutando de los ires y venires que propone la formación que desde hace más de diez años crece con nuevas propuestas. El ensamble está integrado por Sebastián Henríquez en guitarra, Carolina Cajal en contrabajo, Matías Gobbo en bandoneón, Federico Scholand en violín y Lisandro Baum en piano, arreglos y dirección. Su primer álbum titulado Quinteto Bataraz (2014) obtuvo el Primer Premio del Fondo Nacional De las Artes a la Producción Fonográfica y fue ganador de dos Premios Gardel en las categorías Mejor álbum grupo de folklore y Mejor álbum nuevo artista de folklore. En sus casi diez años de recorrido han sido seleccionados para dar conciertos en importantes mercados de la música. Entre los escenarios porteños se destacan la Usina del Arte, el Centro Cultural Kirchner y el Auditorio Mayor de Radio Nacional y la sala Guastavino del Centro Nacional de la Música. Su primer trabajo discográfico titulado Quinteto Bataraz (2014) obtuvo el Primer Premio del Fondo Nacional De las Artes y fue ganador de dos premios Gardel. Su segundo álbum, Fiero (2018), fue elegido entre los 10 más destacados del nuevo tango en 2018 por la revista Billboard y le otorgó a Lisandro Baum una nominación en los Latingrammy como mejor arreglador por Batango.

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En 2021 lanzaron cuatro sencillos: Dígale, Mirada, Respira y Milonga del desocupado, este último junto a Lilana Herrero. Ese mismo año, publicaron el EP titulado Lucha, con cuatro composiciones inspiradas en los cantos populares de marchas y manifestaciones.

Quinteto Batazar.

Mora Mesón y una experiencia que habita lo introspectivo

Mora Mesón presenta Eclipse, una experiencia que habita desde lo íntimo e introspectivo, para luego abrirse hacia la frescura de lo espontáneo. Su nuevo EP se compone de 4 canciones: Eclipse, Tiempo atrás (que contó con la participación de Sandra Mihanovich), Isla Perfecta y Desde que no estás. La producción del EP estuvo a cargo de Sebastián Schon y el máster en manos de Pablo López Ruiz. La cita es el domingo 18 de octubre a las 20 en La Carbonera, Carlos Calvo 299, San Telmo. Mora es licenciada en Artes Musicales de laUNA. Estudió guitarra, canto y flauta traversa. Actualmente se desempeña como Preparadora Vocal del Coro de la Sanidad y titular de Cátedra en los Conservatorios de Música Juan José Castro y Alfredo Luis Schiuma. Su estilo combina el pop con la canción de autor, creando un sonido íntimo y auténtico, al mismo tiempo que transmite una sensualidad inocente y misteriosa que despierta los sentidos. Su discografía incluye tres álbumes de estudio (Libre, En el mismo lugar y Espejos), además de un registro en vivo de la presentación de Libre, en Circe Fábrica de Arte, con banda completa y músicos invitados. Mora desarrolla una intensa actividad en vivo. Además de presentarse habitualmente en dúo junto a Pablo López Ruiz, también ofrece conciertos en formato trío y con banda. Su música ha recorrido escenarios de Uruguay y de diversos puntos de Argentina, entre ellos la Costa Atlántica, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y la ciudad de Buenos Aires, consolidando una trayectoria en constante crecimiento.

Mora Mesón.

Manu Estrada presenta Ciudadano del amor

El sábado 24 de octubre, a las 20 horas, en el Cultural Thames (Thames 1426, CABA), Manu Estrada presentará “Ciudadano del amor”, su nuevo material, que ya se encuentra disponible en plataformas. Luego de dos trabajos discográficos —Baileciteando y Agosto Eterno— que recorrían el universo sonoro, la cosmovisión y los rituales del noroeste argentino, el cantante y compositor jujeño Manu Estrada apuesta a revisitar la obra compositiva de Silvio Rodríguez desde una mirada sudamericana. Así, en Ciudadano del amor, la música de uno de los grandes maestros de la canción latinoamericana cobra un nuevo sentido a partir de ritmos, atmósferas y timbres propios del sur, generando un puente sensible entre Cuba y Argentina, entre generaciones y geografías. En palabras de Manu Estrada: “Este trabajo nace desde la admiración y el homenaje, no solo como reconocimiento de una influencia personal, sino también como una puesta en valor del impacto profundo y duradero de la obra poético-musical de Silvio Rodríguez en la música latinoamericana. Un legado que sigue dialogando con nuevas voces, nuevas preguntas y nuevas formas de cantar el mundo”. En ese sentido, Ciudadano del amor, lejos de proponer la apropiación nostálgica de una sonoridad, nos ofrece una interpretación personal y situada de la obra de Silvio Rodríguez, atravesada por el folclore argentino y andino como matriz sonora y cultural. Además de abordar su repertorio desde el lugar de la canción de protesta, este material se adentra en la dimensión más amplia y compleja de Silvio: el poeta en permanente búsqueda estética, el creador de universos íntimos y colectivos, el autor capaz de transitar con la misma honestidad la canción política, la reflexión existencial, el amor, la épica cotidiana y la metáfora profunda. Manu Estrada pone su voz y su guitarra en este nuevo proyecto discográfico, Ciudadano del amor, un EP conformado por seis canciones que fueron grabadas junto al guitarrista Matías Donetto, quien será parte de la presentación del 24 de octubre en el Cultural Thames.

Las canciones rescatadas de Vanda Krai

Vanda, la artista eslovaca radicada en Argentina desde hace más de una década, presenta su trabajo más ambicioso y personal: “Rescued Songs”. Se trata de un disco de siete canciones que fueron grabadas en estudios Santa Fe, México, Bratislava (Eslovaquia) y Calingasta (San Juan). Los primeros adelantos fueron “Again” y “Hello, stranger” que, además, tuvieron sus correspondientes videoclips dirigidos por el cineasta Fabián Hernández. El proyecto llevó casi cinco años de gestación y grabación debido a la elaboración del mismo. Asimismo, se editó en simultáneo con el libro “Rescued Songs: Volume 1” que es un texto de poesías (algunas son las propias letras de las canciones), fotografías, más textos y comentarios breves y como corolario incluye un manifiesto en inglés y castellano. La editorial que publicará el trabajo es Milena Cacerola. “Se llaman así porque es un proyecto que comenzó a gestarse originalmente cuando era adolescente, fue rescatar entre muchas canciones y poemas para dar vida al disco y al libro. Además, es la primera vez que oficié como productora de un disco. Las 7 canciones del álbum también forman parte del libro”. “Significa mucho ya que es el primer álbum que produje musicalmente y contiene mucha crudeza y autenticidad, es un disco que tenía que hacer por y para mí. Es toda una época que representa mi pasado, mi niñez, mi adolescencia, hay una nostalgia grande pero positiva”.

El show full band más presentación del libro será el viernes 16 de octubre a las 20 en The Lift (Godoy Cruz 1967, Palermo, CABA)

Yacaré Manso tiene nuevo disco y lo presenta

La buena música siempre da buenas noticias: Yacaré Manso presenta su octavo disco Un poco demasiado. Estará disponible en todas las plataformas el miércoles 14 de octubre, y esa misma noche, a las 20, lo presentará en La Fábrica (Fitz Roy 1245, CABA), celebrando sus 44 años y el lanzamiento de este álbum. Nacido de la inquietud y la búsqueda constante, el nuevo álbum de Yacaré Manso marca un regreso enérgico a sus raíces de rock y pop, sin perder la esencia que lo consolidó como un gran arquitecto de canciones. A lo largo de diez tracks, el artista se entrega a viejos pulsos para encontrar un nuevo respirar en su música. El trabajo está producido por Yacaré Manso y Víctor Volpi. Cuenta con invitados de lujo que incluyen a Kevin Johansen, Los Tipitos, Vale Acevedo y Bersuit. A este universo se suman Lulo Isod en batería y Juan Gigena Ábalos (Ciro y los Persas, Gauchos of the Pampas) en guitarra, aportando la solidez y calidad que terminan de coronar una obra madura y vibrante. Músico, actor y productor, Yacaré Manso lleva 25 años de trayectoria y está radicado en Buenos Aires desde hace dos décadas. En 2022 fue nominado a los Premios Gardel como Mejor Disco de Chamamé por su trabajo YacaRock Nacional. Grabó y compartió escenario con artistas como León Gieco, Ricardo Mollo, Loli Molina, Teresa Parodi, Javier Malosetti, Raly Barrionuevo, Hilda Lizarazu, Los Auténticos Decadentes, Kevin Johansen, entre otros. Realizó giras por Brasil, Uruguay, México, Guatemala, Panamá, España y gran parte de la Argentina. En Madrid, participó en la campaña publicitaria anual de la Fundación ONCE. Condujo en Radio Nacional entre el año 2020 y 2024 y en diversas emisoras de Corrientes desde 1998 hasta la actualidad. Es referente de la nueva canción litoraleña y de los cantautores argentinos. Tiene ocho discos editados, siendo el último Un poco demasiado (2026) reconocido por el Fondo Metropolitano.

El otro lado de Pablo Dacal

En su nuevo disco, Pablo Dacal cambia el paisaje de la canción. En el flamante “El otro lado”, se cruzan composiciones propias con ritmos heredados, electricidad y tratamiento sonoro, poniendo en tensión el pasado y el presente, el campo y la ciudad. “Un urbano se mete en la llanura...”, escribió Juan Carlos Kreimer para hablar del trabajo de Pablo Dacal, que llegará a plataformas el 22 de octubre y será presentado en vivo el jueves 29 del mismo mes en el Centro Cultural Ricardo Rojas. En este álbum, el músico porteño toma las formas fijas del folklore pampeano para someterlas a una operación de estilo, letra y sonido, abriendo un portal hacia otro modo de abordar la canción y sus tradiciones. Desde fines de los 90 hasta hoy, Pablo Dacal ha construido una discografía con más de 12 LPs, en los que ha grabado con orquesta, guitarras criollas, grupos eléctricos y al piano, además de extender su obra en libros, cine y teatro. En los últimos años editó discos de repertorio y bandas sonoras, desarrolló proyectos con El Comando Corsini junto a Mariano Llinás y Agustín Mendilaharzu y, este mismo año, reformuló el popular “Cambalache”, de Discépolo. El otro lado es su primer álbum de temas propios desde 2019 y su exploración vuelve a expandirse. Estas canciones nacen de una alquimia: huellas, triunfos, cifras y tristes conservan su identidad mientras Dacal los manipula con escritura, atmósferas y efectos. En ese proceso se funden la pampa y el asfalto, melodías familiares y nuevas maneras de sonar. EL OTRO LADO será editado por Fuego Amigo Discos el 22 de octubre y tendrá su presentación oficial una semana después, el jueves 29 a las 20:30 h en la sala Batato Barea del CC Rojas.

Darío Boente llega con su propuesta de jazz fusión

El pianista argentino Darío Boente, radicado en Estados Unidos y con una extensa trayectoria internacional, vuelve a Argentina para presentar sus composiciones originales que combinan el jazz con los ritmos funk y latino, en formato cuarteto junto a músicos de la escena local. El compositor y productor argentino, Dario Boente, llega desde Nueva York para presentarse el miércoles 14 de octubre en Jazz Voyeur de Buenos Aires, acompañado por destacados músicos de la escena local: Juampy Juarez en guitarra; Diego Wainer en bajo; y "Chino" Piazza en batería. Además, realizará shows en Desafinado Club de City Bell, en Antorchas Jazz Club de Moreno y en Alt 75 de Pergamino; y ofrecerá una clínica musical en la Escuela de Música de Buenos Aires. El concierto "New York Meets Buenos Aires" conecta dos ciudades fundamentales en su trayectoria. Boente propone un recorrido por sus composiciones originales junto con standards de jazz y extraordinarias improvisaciones en el piano que reflejan su extensa experiencia en la escena internacional fusionando los sonidos del jazz con sus raíces argentinas y las influencias del funk, los ritmos latinos y la música urbana. "Lo que me cautiva del jazz es la libertad de interpretar una composición a mi manera, de transformarla y dejar espacio a la improvisación. Al tocar jazz, siento que también estoy componiendo en ese mismo instante", expresa Boente.

Shows en Argentina: -Sábado 10 de octubre, medianoche: Desafinado Club - Diagonal 93 N° 52, City Bell, La Plata. Entradas: https://tr.ee/JyovBEWL-3; -Miércoles 14 de octubre, 20.30 horas: Jazz Voyeur Club - Posadas 1557, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Passline; -Sábado 17 de octubre: Alt.75 - Pergamino, Buenos Aires; -Viernes 23 de octubre: Antorchas Jazz Club - Molina Campos 301, Moreno, Buenos Aires.

Darío Boente.

El Doctor Música, con sus canciones por dentro

Darío Jalfin, el Doctor Música, presenta las últimas fechas de 2026 de Canciones por dentro, la propuesta que invita a descubrir qué hay detrás de las canciones que forman parte de nuestra historia y a conectar con ellas desde la emoción y el lenguaje musical. El recorrido continúa el sábado 10 de octubre a las 21 en Bajotierra, Mar del Plata, con Canciones por dentro: Charly, una función dedicada a la obra de Charly García, con Camila Suero como invitada. Al día siguiente, el domingo 11 de octubre a las 19, también en Mar del Plata, presentará la charla interactiva ¿Cómo son las canciones?, un encuentro para descubrir cómo están construidas las canciones y qué recursos musicales intervienen en las emociones que nos generan. El martes 27 de octubre a las 20, Canciones por dentro llegará al Centro Cultural Konex con ¿Qué nos pasa con Charly?, un encuentro dedicado a la obra y el universo de Charly García, con Nora Lezano y Andy Cherniavsky como invitadas. El año se cerrará con una nueva edición del ciclo Canciones por dentro: Selección Nacional, los miércoles 4, 11 y 18 de noviembre a las 20 en Bebop Club, donde el público volverá a elegir las canciones argentinas que marcaron su vida para convertirlas en el punto de partida de cada encuentro. Habrá espacio para que algunos asistentes compartan qué sienten por las canciones que eligieron y, junto al Doctor Música, descubrir cómo están construidas esas emociones desde el lenguaje musical. Una forma de conocer más profundamente las canciones, pero también de reflexionar sobre quiénes somos y qué elementos conforman nuestra identidad cultural argentina. A través de sus distintas propuestas, Darío Jalfin continúa desarrollando una manera particular de acercarse a la música: escuchar, analizar, cantar y descubrir por qué determinadas canciones forman parte de nuestra identidad y permanecen ligadas a momentos, personas y emociones.

Darío Jalfin.

Viviana Scarlassa en la Casa de la Cultura

La cantante Viviana Scarlassa se presenta junto al reconocido guitarrista y arreglador Hernán Reinaudo para brindar un repertorio de tangos clásicos que recorren más de 80 años de este género musical. Será con entrada libre en la Casa de la Cultura, en Av. de Mayo 575, el viernes 16 de octubre a las 19. El título del espectáculo simboliza el reencuentro de la artista con el repertorio tradicional luego de dedicar más de diez años y tres discos a obras de creadores contemporáneos. Con la maestría y la entrega que los caracteriza, Scarlassa y Reinaudo nos brindan espectáculo visceral donde el recuerdo, la pasión y la voz se entrelazan con los paisajes de nuestra ciudad. Viviana es una de las más destacadas voces femeninas de la escena del tango actual. Fue el maestro Virgilio Expósito quien al escuchar su potente y deliciosa voz en el mítico Café Homero en el marco de una puesta teatral, le sugiere dedicarse al tango. Nominada a los Premios Gardel como Mejor Artista de Tango por su segundo álbum “En Carne Propia”, cantó junto a algunas de las más importantes agrupaciones del género: Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto" bajo la dirección del maestro Atilio Stampone, José Colángelo Septeto, Diego Schissi Quinteto, Quinteto La Grela, Lisandro Adrover Quinteto, Pepo Ogivieki, etc.

Canticuénticos despide el año en Buenos Aires

El grupo santafesino que convirtió sus canciones en parte de la infancia de varias generaciones atraviesa un gran momento creativo y cierra el año en Buenos Aires con dos shows. A casi 20 años de sus comienzos, Canticuénticos atraviesa uno de los momentos más activos de su historia. El grupo santafesino que convirtió sus canciones en parte de la infancia de varias generaciones continúa recorriendo escenarios de Argentina y el mundo, mientras amplía su obra con nuevas composiciones, colaboraciones y proyectos. El 2026 los encontró con shows realizados en Europa y América, nuevas giras internacionales, nuevos lanzamientos y dos discos en plena producción. En 2027, Canticuénticos cumplirá dos décadas de trayectoria y lo hará con una obra que no deja de crecer, sumar canciones y encontrar nuevos públicos. Durante este año, el grupo llevó nuevamente su música a Colombia, Chile, México, España y Uruguay, además de seguir visitando diversas ciudades de Argentina. Y si sus canciones ya viajaron por escenarios de distintos países, también lo hicieron de otra manera: cruzando idiomas. “Hay secretos” tiene versiones en portugués, quechua, inglés e italiano, y este año Canticuénticos acaba de publicar Canticuénticos in italiano, un EP de cuatro canciones íntegramente cantadas en italiano. Porque después de casi 20 años, hay algo que sigue intacto: las ganas de seguir componiendo, creando y encontrando nuevas maneras de llegar a chicos y chicas de distintos lugares del mundo. Actualmente, Canticuénticos está grabando dos discos en simultáneo. Uno de ellos será su séptimo álbum de canciones originales, que ya empezó a darse a conocer con nuevos temas como Ha nacido un niño,Superhéroes, Jugando a la rayuela, En este ratito —junto al Dúo Karma— y Tochi, su lanzamiento más reciente, publicado en septiembre. El segundo proyecto es Canti Duéticos, una serie de colaboraciones que lleva algunas de las canciones más queridas del grupo hacia nuevos territorios musicales. Ya participaron La Delio Valdez, con una nueva versión de La cumbia del monstruo; Nahuel Pennisi, con Noni Noni; y La Bomba de Tiempo, con una nueva versión de Nada en su lugar.