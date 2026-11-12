Tiene 99 años, fue la enfermera de Evita y estuvo a su lado hasta el último momento

"Esté siempre cerca de Juan, ayúdelo en lo que pueda, no lo deje solo". Ese fue uno de los pedidos que Eva Perón le hizo a María Eugenia Álvarez durante sus últimos días. La enfermera, que entonces tenía 25 años, la acompañó durante su enfermedad y fue quien le cerró los ojos cuando murió, el 26 de julio de 1952. Hoy tiene 99 años y recuerda con emoción aquella etapa junto a la primera dama.

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María Eugenia nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 21 de junio de 1927. Comenzó a estudiar enfermería a los 15 años en la escuela del Hospital Rivadavia. Se recibió en 1944 y también se especializó en instrumentación quirúrgica. Conoció a Eva Perón en 1949, cuando la primera dama visitó a trabajadoras heridas en un accidente aéreo. Tiempo después, el cirujano Adrián Jacobo Bengolea la recomendó para cuidar a la esposa de Juan Domingo Perón. Primero la asistió durante su recuperación en la residencia de San Vicente y luego volvió a ser convocada tras una operación por un cáncer de cuello uterino.

María Eugenia estuvo al lado de Evita hasta el último momento. Foto: Agustina Ribó / TN VideoLab

Según contó a TN, fue la propia Evita quien pidió expresamente que ella estuviera a cargo de sus cuidados. Durante los meses siguientes, la enfermera la acompañó mientras su salud se deterioraba y los dolores se volvían cada vez más intensos. "Había pedido expresamente que yo fuera su enfermera. Me eligió para acompañarla y estuve con ella todo el tiempo", expresó al medio.

El día que Evita votó por primera vez y su muerte

Uno de los momentos que María Eugenia recuerda como si fuera ayer, sucedió el 11 de noviembre de 1951, cuando las mujeres votaron por primera vez en la Argentina. Como Eva estaba internada, emitió su sufragio desde la cama del hospital, y fue la enfermera quien le sostuvo la urna.

María Eugenia ayudó a Evita a emitir su primer voto. Foto: Archivo Museo Evita

El 26 de julio de 1952, Eva Perón murió a las 20:25. María estuvo presente en ese momento y, después de cerrarle los ojos, salió de la habitación para hablar con Perón. Según recordó en diálogo con TN, el entonces presidente estaba devastado y le dijo: "Qué solo me quedo, Eugenita".

Después de la muerte de Evita, continuó su carrera en enfermería y estuvo a cargo de la formación de nuevas profesionales. Trabajó en la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón y luego regresó al Hospital Rivadavia. Actualmente vive en un hogar para adultos mayores en Monte Grande y el próximo 21 de junio de 2027 cumplirá 100 años.