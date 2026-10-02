La Mirtha rionegrina: tiene 99 años y nació el mismo día que la diva de los almuerzos. Foto: Diario Río Negro

Hay una coincidencia que une a Higidia Pérez de Paredes con Mirtha Legrand: las dos nacieron un 23 de febrero. Pero mientras la "diva de los almuerzos" construyó una extensa trayectoria en la televisión y cine argentino, Higidia pasó casi toda su vida en Ingeniero Jacobacci, en Río Negro, donde formó una gran familia y fue testigo de buena parte de la historia de la localidad.

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A sus 99 años, la mujer fue reconocida durante los festejos por el 110° aniversario de Jacobacci. El homenaje estuvo encabezado por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente José Antonio Mellado, quienes destacaron su trayectoria como vecina de la comunidad.

Quién es Higidia, la mujer que nació el mismo día que Mirtha Legrand

Higidia nació en 1927 y su historia está estrechamente vinculada con la vida de Ingeniero Jacobacci. Durante muchos años vivió en el campo junto a su marido y se dedicó a la crianza de sus hijos. En una entrevista con Canal 10, recordó aquella etapa como una época de mucho trabajo, pero también de felicidad junto a su familia.

Higidia nació el mismo día que Mirtha Legrand. Foto: Diario Río Negro

Fue madre de ocho hijos, cuatro mujeres y cuatro varones, y con el paso de los años la familia siguió creciendo. Actualmente tiene 32 nietos, 63 bisnietos, 30 tataranietos y un chozno de un año, por lo que su descendencia alcanza cinco generaciones.

Además de su propia historia familiar, Higidia puede contar cómo fue cambiando Ingeniero Jacobacci a lo largo de casi un siglo. Entre sus recuerdos están los inicios del pueblo, en el que el ferrocarril ocupaba un lugar central en la vida cotidiana. "Era todo ferrocarril", recordó sobre aquellos años. De hecho, la mujer recuerda la época en la que la localidad contaba con un único médico, Rogelio Cortizo, cuyo nombre lleva actualmente el hospital de Jacobacci.

Sus hijos fueron a la Escuela 17, otra de las instituciones que forman parte de la historia del pueblo. La vida de Higidia quedó atravesada por distintas etapas de la localidad, desde sus años fundacionales con el ferrocarril hasta el crecimiento de nuevas generaciones de vecinos.

Cuándo nació Mirtha Legrand

Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927, el mismo día y año que Higidia, en Villa Cañás, provincia de Santa Fe, y comenzó su carrera como actriz de cine y teatro durante su adolescencia, hasta transformarse en la mayor diva del espectáculo argentino.