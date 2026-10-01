No se lo aceptaron: Mirtha Legrand hizo un polémico pedido a sus médicos

Mirtha Legrand transita su internación en el Sanatorio Mater Dei con la misma personalidad que la convirtió en un emblema de la televisión argentina. La conductora, que permanece bajo atención médica por un cuadro de neumopatía, habría sorprendido al equipo que sigue su evolución con un pedido que no tuvo la respuesta que esperaba.

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El dato salió a la luz gracias a Mario Massaccesi, quien compartió detalles de cómo transcurren los días de "La Chiqui" en la institución. Según su relato, la diva no está dispuesta a resignar del todo las costumbres que la acompañaron durante toda su carrera, aun en un contexto en el que el descanso es la prioridad.

El pedido que los médicos rechazaron

De acuerdo con lo que contó el periodista, Mirtha habría solicitado que una peluquera y una maquilladora pudieran ingresar a su habitación. La intención, según trascendió, era mantener sus cuidados personales habituales, que forman parte de su imagen pública desde hace décadas, pese a estar internada.

La respuesta, sin embargo, habría sido negativa, los profesionales que la atienden considerarían que la conductora debe priorizar el reposo para favorecer su recuperación, por lo que el pedido no fue autorizado.

Sin celular por las noches

No fue la única restricción, Massaccesi reveló además que, durante la noche, le retiran temporalmente el teléfono celular. La medida estaría vinculada a la intensa actividad que Mirtha suele tener con el dispositivo: envía mensajes, se mantiene en contacto con su entorno y sigue de cerca las novedades del mundo del espectáculo.

Según explicó el periodista, los médicos buscarían evitar que esos hábitos le resten horas de sueño en un momento en el que el descanso resulta clave para su evolución.

Cómo sigue su salud

Más allá de las anécdotas, las noticias sobre su estado son alentadoras. El último parte difundido por el Sanatorio Mater Dei confirmó que la conductora completó el tratamiento con antibióticos y que permanece acompañada por sus familiares.

"La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico", indicó el comunicado, firmado por el director médico Enrique Echagüe.

El informe también transmitió el agradecimiento de la conductora por las muestras de cariño y respeto que recibió durante estos días. Por el momento, sigue internada y bajo atención médica en el sanatorio porteño.