Juana Viale volvió a hablar de la salud de Mirtha Legrand: "Tiene sus mejorías, pero..."

Juana Viale fue la más reciente invitada en Otro Día Perdido, el programa que Mario Pergolini conduce en El Trece y que va ya por su segunda temporada al aire, luego de los buenos resultados que dio durante el 2025.

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Mucho se habló sobre su recorrido profesional y vida privada, aunque también hubo lugar para consultas sobre su abuela: Mirtha Legrand, quien está internada actualmente en el sanatorio Mater Dei producto de una neumopatía.

¿Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand?

En ese sentido, se expidió respecto a cómo se encuentra La Chiqui: "Ella está muy bien. Está avanzando". Seguido a ello, si bien remarcó que "está mejorando" y que se pueden ver "sus mejorías", aclaró: "Pero bueno, es una mujer grande...".

Con respecto a las actividades que hace durante su tiempo en el hospital, comentó: "Ve la tele. Todo. Ve los programas de ella, ve los noticieros". "Hoy está viendo esto", le avisó a Pergolini, advirtiendo que su abuela está "muy atenta" y "muy activa". Finalmente, aseveró: "Está mejorando, pero bueno, a su ritmo, por supuesto. ¡Un beso, abuela!".

¿Qué dice el último parte médico?

En el comunicado publicado este miércoles 30 de septiembre de 2026, las autoridades de la clínica llevaron tranquilidad al público al confirmar una evolución favorable: "La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría".

El último parte médico de Mirtha Legrand.

"Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño. De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluye el mismo.