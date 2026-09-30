La preocupación en el ambiente de la televisión y del espectáculo volvió a encender las alarmas en las últimas horas tras la difusión de un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand. La mítica conductora de El Trece continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, adonde ingresó para tratar un cuadro respiratorio que requirió un seguimiento médico constante.

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En el comunicado emitido este miércoles 30 de septiembre de 2026, las autoridades de la clínica porteña llevaron tranquilidad al público al confirmar una evolución favorable: "La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría".

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

El informe, que lleva la firma del director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, detalla que la "Chiqui" permanece en un entorno de cuidado pero cómodo: "Está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño".

El próximo parte médico será el viernes

Respecto a cómo seguirá la atención y la comunicación oficial hacia los medios y sus seguidores, desde la clínica precisaron los pasos a seguir: "De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico".

La diva permanece bajo la contención directa de sus seres queridos, mientras el equipo médico supervisa su recuperación para evaluar el momento indicado en que pueda recibir el alta y retornar a su domicilio.