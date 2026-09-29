Se filtró el inesperado pedido que hizo Mirtha Legrand en medio de su internación

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei mientras evoluciona favorablemente de un cuadro respiratorio. En medio de su recuperación, la conductora habría realizado un particular pedido que llamó la atención del personal de la institución. La información fue difundida por el periodista Mario Massaccesi, quien también contó algunos detalles sobre cómo transita la diva sus días de internación.

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Según relató Massaccesi, Mirtha Legrand habría solicitado que ingresaran a su habitación una peluquera y una maquilladora. La intención de la conductora estaría vinculada con mantener sus habituales rutinas de cuidado personal pese a encontrarse internada.

Sin embargo, de acuerdo con la información difundida, el pedido no habría sido autorizado por los profesionales que la están atendiendo. La prioridad del equipo médico continúa siendo que la conductora respete el reposo indicado durante su recuperación. Massaccesi también contó que los médicos debieron tomar otras medidas para favorecer el descanso de Mirtha. Entre ellas, según su relato, estaría el retiro temporal de su teléfono celular durante la noche, debido a que la conductora suele utilizarlo para enviar mensajes y mantenerse informada sobre las noticias del mundo del espectáculo.

Se filtró el pedido que hizo Mirtha Legrand en medio de su internación.

Cómo evoluciona Mirtha Legrand

La conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei desde hace varios días a raíz de una neumopatía. De acuerdo con el último parte médico difundido por la institución, su evolución es favorable y ya completó el tratamiento antibiótico. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico", señaló el informe firmado por el director médico Enrique Echagüe.

El comunicado también indicó que Mirtha permanece acompañada por su familia y agradeció las muestras de afecto recibidas durante su internación: "Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado".