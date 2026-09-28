El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

El ambiente de la televisión argentina sigue con suma atención cada novedad sobre la salud de Mirtha Legrand. Este lunes 28 de septiembre de 2026, las autoridades del Sanatorio Mater Dei emitieron un nuevo parte médico oficial para informar cómo evoluciona la diva, firmado por el Director Médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe.

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De acuerdo al comunicado difundido por la clínica de Palermo, la mítica conductora presenta una clara mejoría en su cuadro clínico. "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico", reza el primer párrafo del informe oficial.

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

Además, el comunicado oficial llevó tranquilidad a sus seguidores y a todo el ambiente artístico sobre su entorno afectivo durante el proceso de recuperación: "Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado".

Cuando emitirán un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Desde la institución médica confirmaron cuál será el próximo paso respecto al seguimiento de su salud: "De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico". Cabe destacar que la diva se mantiene rodeada por sus seres queridos más cercanos mientras completa este periodo de cuidado médico.