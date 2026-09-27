Juana Viale volvió a hablar sobre la salud de Mirtha Legrand: "Lentamente".

Juana Viale volvió a reemplazar a su abuela, Mirtha Legrand, en la emisión de este último sábado de La Noche de Mirtha. La encargada de conducir Almorzando con Juana suplió otra vez a La Chiqui y, tal como ocurrió en veces anteriores, se refirió a la salud de la misma.

{{{htmlAmp}}}

Cabe recordar que la mujer de 99 años está internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía y, si bien los partes médicos son siempre favorables, de momento no se sabe cuándo podría volver a su casa.

¿Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha?

Al momento de abrir un nuevo programa, la conductora se tomó unos segundos para hablar sobre Mirtha: "La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde".

Tras ello, deslizó: "Me ve, me dice las cosas que sí y las cosas que no, todo. Así que abuelita, me muevo lentamente. Un besito para ella que está desde la Clínica Mater Dei viéndonos".

¿Qué dice el último parte médico de Mirtha?

El último parte médico expedido por el Mater Dei.

Lo último que expidió el Mater Dei fue el viernes, cuando manifestaron que "la Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología", aunque explicaron que "continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias".

"Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluyeron.