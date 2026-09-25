La preocupación por la salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a todo el ambiente del espectáculo y a la televisión argentina. En las últimas horas, se dio a conocer un nuevo parte médico oficial emitido por las autoridades del Sanatorio Mater Dei, centro de salud donde la diva se encuentra ingresada para continuar con su recuperación.

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Según el informe difundido con fecha del 25 de septiembre de 2026 y firmado por el director médico de la institución, el Dr. Enrique Echagüe, la conductora viene mostrando signos favorables en su estado general. "La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología", detalla el comunicado que llevó tranquilidad tanto a sus allegados como a sus seguidores.

El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand.

A pesar de las buenas noticias sobre su cuadro respiratorio, el equipo médico ratificó que la diva de los almuerzos permanecerá bajo observación profesional. "Continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias", explicaron desde la clínica porteña.

El nuevo parte médico será el lunes

Por otro lado, desde el establecimiento y la familia de la diva remarcaron el pedido de prudencia a los medios de comunicación a la hora de abordar el tema: "Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado".

Asimismo, confirmaron que, si la evolución médica sigue por este camino sin inconvenientes ni complicaciones, la próxima actualización oficial sobre la salud de la diva se dará la semana que viene: "De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", concluye el comunicado firmado por la dirección médica del Sanatorio Mater Dei.