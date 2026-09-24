La tajante decisión de El Trece sobre el programa de Mirtha Legrand en medio de la internación: "Los dos..."

La tajante decisión de El Trece sobre el programa de Mirtha Legrand en medio de la internación.

Mientras Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumopatía y evoluciona favorablemente, El Trece resolvió mantener al aire sus programas del fin de semana. La conductora no estará presente en La Noche de Mirtha del sábado 26 de septiembre y su ausencia podría extenderse al siguiente envío.

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Durante los últimos dos fines de semana, Juana Viale quedó a cargo de los almuerzos y las cenas del ciclo. Esa modalidad continuará mientras la conductora se recupera.

Según contó Matías Vázquez en Puro Show, "Juana seguirá al frente de los almuerzos y las cenas, de los dos programas". De esta manera, por el momento, la señal decidió no suspender las mesazas nocturnas y mantener la programación habitual mientras aguardan la recuperación de Mirtha. "Estamos esperando la recuperación de la Reina", le señalaron en relación con la decisión de continuar con el programa.

Qué se sabe sobre la salud de Mirtha Legrand

La familia de Mirtha Legrand mantuvo cierta reserva sobre su estado de salud durante la nueva internación. Sin embargo, Jimena Monteverde contó algunos detalles durante una comunicación con el programa. La cocinera aseguró que la conductora "está muy bien" y relató que el lunes estuvo mirando televisión. Además, señaló que Mirtha quiere regresar a su casa.

La tajante decisión de El Trece sobre el programa de Mirtha Legrand en medio de la internación.

Monteverde aclaró que no mantuvo una conversación directa con la conductora y que la información sobre su evolución la recibe a través de la familia y de personas cercanas. "Todos los días les mando mensajes", explicó. También coincidió con la información difundida por el centro médico sobre su evolución y contó que "está durmiendo muy bien y pasa buena noche".